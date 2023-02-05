疑騙社保退休金 69歲婦雪藏96歲母遺體兩年 女兒怒控：佢乜都做得出！

美國芝加哥69歲女子布拉徹(Eva Bratcher)涉嫌為了詐領96歲母親米哈爾斯基(Regina Michalski)的社保退休金，在母親去世後隱瞞其死訊，還買了新雪櫃將母親遺體冷藏近兩年。
綜合英國《每日星報》、《每日郵報》報道，布拉徹與母親米哈爾斯基在芝加哥一個公寓單位同住，案件因布拉徹的女兒長期未能聯絡上外祖母，遂報警而曝光。警方上周登門調查，發現米哈爾斯基遺體被藏在其公寓附近車房的一個雪櫃裡，遺體被垃圾埋著。
經調查後，警方懷疑米哈爾斯基早於2021年3月初已去世，死因有待驗屍確定。布拉徹則向警方承認，她在母親死後約一星期，買來新雪櫃，將母親遺體放進去冷藏。
被告犯案纍纍
報道指，有關米哈爾斯基的下落，布拉徹向鄰居解釋前後矛盾，一下子稱母親已返鄉休養，一下子又說她在另一州份的療養院。女兒則指控布拉徹「為了錢，可以做任何事，包括藏屍雪櫃」，她懷疑母親在外祖母死後，詐領她的社保退休金，因而隱瞞死訊。
報道指，布拉徹在1997年至2005年間早有多次犯罪紀錄，2010年因偽造詐騙罪判監4年，2006年亦因偽造詐騙、襲擊、違反保護令等被定罪。上周四，布拉徹就其母親屍體發現案出庭，被控隱瞞母親死訊以及擁有偽造身份證明文件兩罪，警方正調查她有否領取母親的社保退休金。