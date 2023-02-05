疑騙社保退休金 69歲婦雪藏96歲母遺體兩年 女兒怒控：佢乜都做得出！

美國芝加哥69歲女子布拉徹(Eva Bratcher)涉嫌為了詐領96歲母親米哈爾斯基(Regina Michalski)的社保退休金，在母親去世後隱瞞其死訊，還買了新雪櫃將母親遺體冷藏近兩年。

綜合英國《每日星報》、《每日郵報》報道，布拉徹與母親米哈爾斯基在芝加哥一個公寓單位同住，案件因布拉徹的女兒長期未能聯絡上外祖母，遂報警而曝光。警方上周登門調查，發現米哈爾斯基遺體被藏在其公寓附近車房的一個雪櫃裡，遺體被垃圾埋著。

經調查後，警方懷疑米哈爾斯基早於2021年3月初已去世，死因有待驗屍確定。布拉徹則向警方承認，她在母親死後約一星期，買來新雪櫃，將母親遺體放進去冷藏。