疑點重重｜與男友搭郵輪慶生 土耳其71歲富婆離奇墮海失蹤 男友20小時後始報案

土耳其71歲富婆埃爾泰克(Dilek Ertek)是珠寶品牌Tiffany & Co.在土耳其的總經銷商，她上月下旬與74歲瑞士籍男友參加豪華郵輪之旅慶祝生日，但期間卻離奇墮海，遺體未能尋獲，她放在船艙保險箱內珠寶亦不知所終。此案疑點重重，男友被質疑為何埃爾泰克失蹤約20小時後才向船方通報，而死者身形嬌小，如何能攀越船艙露台的高圍欄跳海。

大溪地對開水域墮海

英國《每日郵報》報道，埃爾泰克與男友上月24日在南太平洋法屬玻里尼西亞登上郵輪「挪威精神號」(Norwegian Spirit)，預計本月5日在波拉波拉島慶生。事發於26日，郵輪駛至大溪地(Tahiti)對開水域時，埃爾泰克突然墮海。

閉路電視片段顯示，她於凌晨3時從船艙墮海，但男友約20小時後才通報她失蹤，船公司其後按家屬要求，派船員監視他。