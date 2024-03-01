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國際
2024-03-01 04:30:36
日報

疫後春節遊客如鯽 白川鄉亂象叢生 居民不堪滋擾

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白川鄉

白川鄉冬日雪景聞名國際，不少遊客慕名而至。(互聯網)

白川鄉

日媒報道，白川鄉今年2月迎來大批遊客。

日本岐阜縣白川鄉位列世界文化遺產，近年成為旅遊熱點，不少外國遊客慕名而至，一睹富有特色的合掌屋，並感受鄉土風情。日本傳媒報道，今年2月春節期間，合掌村迎來大批遊客，當中包括不少華人。遊客為當地觀光業帶來收益的同時，部分人卻不太檢點，居民投訴有遊客把暖包丟進馬桶、將垃圾埋在雪地、擅闖私人住宅、霸佔車位等，令居民不勝其煩。

《週刊新潮》報道，2月是日本的旅遊淡季，但因今年是疫後首個春節，不少華人選擇赴日旅遊。旅遊預約網站KKday顯示，岐阜縣是繼東京、大阪、北海道、京都之後，近期火速躍居為第五大日本熱門旅遊地，預約春節期間到當地的遊客較去年同期暴增兩倍。白川鄉觀光協會成員井高篤史指出，來訪白川鄉的約八至九成是外國遊客，直至去年大多都是歐美遊客，但今年因疫情趨緩及適逢春節，近期以華人遊客居多，來自中國內地、香港和台灣的華人佔外國遊客約四成。

沒財力增設垃圾桶

井高篤史表示，白川鄉歡迎大批遊客到來，過去以旅行團客為主，現在自由行旅客增多，部分人卻對居民造成滋擾。例如，正值嚴冬，有人將用過的暖包丟進馬桶造成淤塞，當局一周內就要請人維修幾次。他說，「白川鄉沒徵收入場費，財力有限無法增設太多垃圾桶，因此很多人把垃圾丟在廁所」。

一名民宿老闆受訪指，現在當地積雪，四周看來很乾淨，但其實不少遊客會亂丟垃圾，人們將糰子竹籤和飲料塑膠瓶等塞進雪堆，當春天融雪後，便會發現四處都是垃圾。此外，居民投訴有遊客闖入私人土地，擅取雪鏟來玩雪。一名65歲居民不滿遊客把租車泊在他的私人停車場，即使告知對方那裡不准停車，對方也沒立即離開，「這些人(遊客)會走在馬路中央，如果你響安提醒，他們還會對你怒目而視。這裡的居民最終會否失去耐性呢？我認識一名男居民，他對看來像華人的遊客，有了戒心」。

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遊客與居民起爭執

另一名紀念品店老闆也抱怨稱，「遊客擅自進入我們的私人土地堆雪人、躺在雪地上，如果發生意外，我們就要負責，所以我們才會提醒他們。我發現大多數遊客是華人，但即使裝上圍欄，也沒有用」。

井高篤史指出，白川鄉很多地方屬私人土地，一旦有遊客擅自進入，便可能與居民發生衝突。曾經有當地人與遊客發生爭執，遊客投訴被商店店員喝斥，白川鄉觀光協會須派出一名華裔職員充當中文翻譯，出面調停並向遊客致歉。

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