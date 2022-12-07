疫情影響消費模式 冷凍美食獲選日本年度料理(多圖)

代表日本一整年的象徵性食物「今年的一道菜」(今年の一皿)，2022年度由「冷凍美食」獲選，主因是受新冠疫情影響，許多餐廳將菜餚改為冷凍食品，而獲得消費者支持。

日本放送協會(NHK)報道，「今年的一道菜」由餐飲店資訊調查公司美食指南(GURUNAVI)研究機構，根據網上搜尋次數及線上調查等資訊，選出代表日本一整年的象徵性食物或飲料。

今年入選的食物及飲料包括，「真正的中華(料理)」、「乳酸菌飲料」、「植物性飲食」和「冷凍美食」，最後由「冷凍美食」獲選為日本年度料理。