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國際
2022-12-07 12:33:14

疫情影響消費模式 冷凍美食獲選日本年度料理(多圖)

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冷凍美食獲選為日本年度料理。(互聯網)

冷凍美食獲選為日本年度料理。(互聯網)

代表日本一整年的象徵性食物「今年的一道菜」(今年の一皿)2022年度由「冷凍美食」獲選，主因是受新冠疫情影響，許多餐廳將菜餚改為冷凍食品，而獲得消費者支持。

日本放送協會(NHK)報道，「今年的一道菜」由餐飲店資訊調查公司美食指南(GURUNAVI)研究機構，根據網上搜尋次數及線上調查等資訊，選出代表日本一整年的象徵性食物或飲料。

今年入選的食物及飲料包括，「真正的中華(料理)」、「乳酸菌飲料」、「植物性飲食」和「冷凍美食」，最後由「冷凍美食」獲選為日本年度料理。

日本年度料理揭曉。(互聯網)

日本年度料理揭曉。(互聯網)

佳餚可在店內製成冷凍食品

冷凍食品中，「冷凍美食」專指由餐飲店負責研發到販售的商品。獲選原因，主要是受到疫情影響，許多餐飲店加速採購急速冷凍設備，讓店內菜單可以直接變成冷凍食品。

此外，各餐飲店都積極開發原創商品，讓冷凍美食種類豐富，且購買方式多元，大受消費者歡迎。

減少食物浪費方面，冷凍美食易於保存，有面對社會變化的彈性，被認為是現今社會不可或缺的食品類型。

各款冷凍食品。(互聯網)

各款冷凍食品。(互聯網)

家裡品嚐美食需求大增

GURUNAVI研究機構人員市川萌乃指出，疫情限制了民眾行動，導致在家裡品嚐美味料理的需求大增。而受惠於冷凍美食，許多消費者可以吃到跟店內一樣的料理，對後疫情時代的外賣食品業來說，可望帶來正面效果。

這不是日本第一次在疫情影響下選出年度料理，從過去兩年選出的食物來看，2020年是「外賣美食」，同樣是疫情令提供外賣服務的商店增加，能外賣的美食種類也變多。

2021年選出的是「酒精風味飲料」，原因也與疫情有關，許多餐飲店無法提供酒類飲品等。

店內佳餚製成冷凍食品。(互聯網) 冷凍食品款式多樣。(互聯網) 真正的中華料理入選。(互聯網) 乳酸菌飲料入選。(互聯網) 植物性飲食入選。(互聯網)
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