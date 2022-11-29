疫情後東京年輕女性街頭賣淫日增 30「交緣女」逼爆新宿公園暗角

日本東京新宿歌舞伎町的大久保公園以「流鶯一條街」聞名，日媒報道，新冠疫情之後，愈來愈多日本年輕女性在這裡「企街」，每到入夜，一處100米寬、200米長的幽暗角落就擠滿6、70名流鶯與嫖客，交易「最低消費」一次1萬日圓(約564港元)。 據《每日新潮》報道，當地將流鶯稱為「交緣女子」，因為「交緣」在日文中音似「公園」。一些行內人在社交網貼出自己整理的「交緣地圖」或「交緣守則」，分別記載流鶯出沒地點，以及交易時的注意事項等。

尋芳客以上班族居多 記者根據「交緣地圖」找到以大久保公園為中心的一處濶100米、長200米區域，晚上7時過後，便發現最少有30名年輕女性及40名疑似嫖客在這裡聚集。多數女子把口罩脫下，一邊玩手機、一邊等客，尋芳客從20多歲到年逾60都有，大多是40多歲至50多歲的上班族。 「交緣女子」會在附近遊蕩，並盯著感興趣的客人，隨時出擊拉客。收費通常是30分鐘1萬日圓(約564港元)，1小時約為1.5萬至2萬日圓(約847至1,129港元)。在公園附近也有2小時租金3,000日圓(約169港元)的廉價旅館，可以做「親密接觸」，但報道指，成交不算多，除了價格，買春過程中的行為與尺度，也在雙方協商範圍內。