疫情後閱讀成績差　美國至少16個州要求學生重讀三年班

新冠疫情大流行期間，多處地區學校被逼停課或暫停面授課程以避疫。美國有數據顯示，學生的閱讀能力落後，愈來愈多州政府決定，讓跟不上落後的三年級學生「留級」一年，加強識讀能力較弱學生的讀寫能力。

全國考試權威機構「國家教育進步評估」(NAEP)去年10月公布的「全國成績單」(Nation's Report Card)數據顯示，聯邦閱讀測驗的分數下滑，2022年只有33%的四年級學生達到熟練以上的水準，同比2019年的35%少。

《華爾街日報》(WSJ)報道，田納西、密之根和北卡羅來納州等至少16個州近兩年試圖利用閱讀測驗和相關規定，要求學生重讀三年級以改善識讀能力；路易斯安納州、阿肯色州、阿拉巴馬州和內華達州已表態跟進，未來幾年將通過類似法律，改善學生的學習成效。