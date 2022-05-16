疫情燃燒｜首認確診3天後添15死 北韓增逾29萬宗發燒

北韓上周四首度公布爆發新冠肺炎疫情，官媒朝中社昨稱，從上周五傍晚至上周六下午6時，全國錄得的發燒個案新增296,180宗，自4月尾起累計逾820,620宗，當中逾496,030人康復及最少324,550人正接受治療。死亡個案則再增15宗，累計42人死亡。官媒以「發燒個案」形容新冠病毒個案，而非用新冠肺炎患者或確診個案，觀察家認為可能是因為當地的測試盒或檢測裝備不足，未能確認患者受新冠病毒感染。

北韓官媒上周四報道新增發燒個案1.8萬宗，翌日新增個案有17.44萬宗，顯示疫情正迅速擴散。報道指，各省、市和縣已全面封鎖，工作單位、生產單位和居住單位自上周四起各自「隔離」，為所有人檢測。當局動用了134.9萬人控疫。北韓領導人金正恩上周六指目前疫情在封鎖地區和相關單位內蔓延，並非無法控制，惟傳播速度來勢洶洶。不過，北韓似乎未有跡象接受國際提供新冠疫苗援助。南韓有高官透露，政府正討論本周正式向平壤政府提議召開工作會議，為北韓提供新冠防疫及治療支援，未知朝方會否接受。