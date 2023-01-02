疫情｜一文睇清各地對中港澳旅客入境限制

12月30日起，所有從中國抵境旅客(香港和澳門除外)須做落地新冠病毒檢測。中國內地、香港和澳門旅客原先只准在4個主要機場入境，包括成田、羽田、關西和名古屋；日本其後調整入境航班限制，香港飛日本機上乘客過去7天未曾逗留過中國內地，可繼續使用那霸、福岡和北海道新千歲3個機場。

1月2日起，從中國(香港和澳門除外)往南韓旅客，在南韓停留時間為90天以下的短期停留外籍人士，須在仁川機場做落地核酸檢測；在韓停留時間超過90天的長期逗留外籍人士和南韓公民須在住所地轄區衛生站接受核酸檢測。

美國及加拿大1月5日起要求中國內地、香港和澳門的旅客，須持48小時內陰性證明。圖為上周四北京機場，旅客前往國際航班櫃位。(美聯社)

美國

1月5日起，來自中國內地、香港和澳門的旅客，在辦理登機手續時，須出示48小時內的陰性證明，可以是核酸檢測或獲美國及其他政府核准的抗原檢測。中港澳出發經第三地進入美國或到美國轉機的乘客，亦須提供陰性證明。出發前10天以上確診者可獲豁免陰性證明，他們可用康復證明代替，而新入境要求適用於所有2歲或以上旅客，包括美國公民，以及不論有沒有接種疫苗。

加拿大

1月5日起，來自中國內地、香港和澳門的旅客辦理登機手續時，須向航空公司出示48小時內的陰性證明，適用於2歲或以上旅客，不論國籍及有沒有接種疫苗。有關限制暫時為期30天。出發前10天以上、不多於90天的確診者，可用康復證明代替陰性證明。

澳洲

1月5日起，來自中國內地、香港和澳門的旅客須持陰性證明。