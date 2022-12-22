疫情｜世衞關注中國疫情擴散　籲提供數據評估形勢

世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，非常關注中國出現前所未有的新冠病毒感染浪潮，由於中國重症數目報告愈來愈多，世衞非常關注中國疫情演變。譚德塞指出，世衞需要中方關於疫情更詳細資料，呼籲北京當局提供更多關於疫情嚴重程度、住院情況和需要深切治療的數據，以全面評估形勢。世衛正支持中國集中精力為風險最高的人群接種疫苗，並會繼續為臨床護理及保護醫療系統提供支持，呼籲北京加快為最脆弱社群接種疫苗。

世衞：中國新冠死亡定義過於狹隘 或低估患者死亡人數

世衞緊急項目執行主任瑞安(Mike Ryan)指，中國把新冠死亡定義限制在患有呼吸衰竭病人定義過於狹隘，理由是其他地方部分病人往往死於許多器官系統衰竭，故此中方有可能低估真實患者死亡人數。

根據位於西雅圖的美國健康指標與評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME)的最新預測，中國突然取消對新冠病毒疫情的嚴格限制可能導致病例激增，到2023年，將有超過100萬人死亡。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強日前表示：「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭爲首要死亡診斷，歸類爲新冠病毒感染導致的死亡。因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類爲新冠導致的死亡。」