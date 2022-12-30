疫情｜世衞：部分國家對中國實施防疫限制可以理解

中國放寬新冠肺炎防疫措施後，疫情擴散，有中國科學家估計北京或有逾八成或更多人感染新冠肺炎。美國、日本、意大利、印度及南韓等多國對對中國旅客增加入境檢測要求。世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，考慮到中國疫情資訊不足，部分國家對中國實施防疫限制是可以理解。

譚德塞在社交網站表示，世衞需要更詳細的信息，以便對中國疫情的實際情況進行全面的風險評估。他又指，在中國沒有提供全面信息的情況下，世界各國正在以他們認為可以保護人民的方式行事是可以理解。

世衞鼓勵中國為最高風險人群接種疫苗 譚德塞又說，世衞仍然關注不斷變化的疫情，會繼續鼓勵中國追蹤新冠病毒並為最高風險的人群接種疫苗，以及就臨床護理和保護衛生系統方面向中國提供支持。 世衞早前指，中國把新冠死亡定義限制在患有呼吸衰竭病人定義過於狹隘，理由是其他地方部分病人往往死於許多器官系統衰竭，故此中方有可能低估真實患者死亡人數，呼籲北京當局提供更多關於疫情嚴重程度、住院情況和需要深切治療的數據，以全面評估形勢。