疫情｜北韓再增逾23萬人發燒多6死　世衛：深表憂慮

證實有人感染Omicron變種病毒的北韓公布新增23.2萬宗發燒個案，再多6人死亡，累計個案增至超過171萬宗，以及62人亡。北韓領袖金正恩主持政治局會議，認為國家在應對危機方面不夠成熟，增加抗擊疫情的複雜性和艱鉅性，並指責官員不夠積極，充分暴露工作的薄弱和真空，呼籲加倍努力穩定民眾生活，並強調要更嚴格組織生活必需品的供應。

官方《朝中社》報道，金正恩把家中的常備藥品，贈送給黃海南道有困難的家戶。中央委員會幹部和家屬，以及各級公務員亦捐贈的藥物、食物和生活用品。報道又指，近3,000名軍人進駐平壤數百間藥房，啟動24小時服務，協助籌措醫療物資和供應。近500個機動防疫組和治療組，亦在全國展開診斷和治療工作。