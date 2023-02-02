疫情｜南韓撤口罩令 口罩商成苦主面臨破產

南韓日前撤銷室內口罩令，只有醫院、藥房和公共車廂須佩戴口罩，大眾都歡迎。不過，《南韓先驅報》稱，撤口罩令催生了一批苦主——口罩生產商，政府在疫情爆發時鼓勵廠商製造口罩，但現時卻未有提供指引協助這批面臨破產的口罩製造商。

口罩令｜大邸區疫情初期50間口罩廠 現時少過5間

報道指，在口罩需求減少下，不少小型口罩生產商正陷財困。苦主之一Jung稱，「我們只是在死頂，若目前情況持續，難以支撐下去」。很多生產商早已關閉廠房，繼續營運的只好減省開支，未知可維持多久。Jung是大邱地區口罩商協會成員之一，在疫情初期約有50間廠商，現在少於10%可繼續生存。協會人員稱，「口罩業是國家戰略工業，初時政府干預市場，控制生產、禁止出口及降低價錢。但現在業界基本上在政府沒有任何協助指引下結束生產。」