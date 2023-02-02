疫情｜南韓撤口罩令 口罩商成苦主面臨破產

南韓日前撤銷室內口罩令，只有醫院、藥房和公共車廂須佩戴口罩，大眾都歡迎。不過，《南韓先驅報》稱，撤口罩令催生了一批苦主——口罩生產商，政府在疫情爆發時鼓勵廠商製造口罩，但現時卻未有提供指引協助這批面臨破產的口罩製造商。
口罩令｜大邸區疫情初期50間口罩廠 現時少過5間
報道指，在口罩需求減少下，不少小型口罩生產商正陷財困。苦主之一Jung稱，「我們只是在死頂，若目前情況持續，難以支撐下去」。很多生產商早已關閉廠房，繼續營運的只好減省開支，未知可維持多久。Jung是大邱地區口罩商協會成員之一，在疫情初期約有50間廠商，現在少於10%可繼續生存。協會人員稱，「口罩業是國家戰略工業，初時政府干預市場，控制生產、禁止出口及降低價錢。但現在業界基本上在政府沒有任何協助指引下結束生產。」
口罩令｜去年9月取消戶外口罩令已失一半生意
Jung是眾多跳入口罩工業廠商之一，憶述當時有很多大訂單，與其他人都相信會有大量口罩訂單，但當要付尾數時卻遇「棄單」。為了「回本」，他們要繼續經營，但政府去年開始放寬回罩措施後，情況趨惡劣。南韓去年9月解除大型戶外聚會的強制戴口罩措施，那時口罩銷售量已大減，Jung稱，「我們的銷售量與消息宣布前相比，大減約50%。」到了上月，當局考慮放寬室內口罩措施時，銷售進一步下跌，及至周一正式撤除實施了27個月的室內口罩令，Jung公司的口罩銷售再跌約30%。南韓口罩業協會稱，除非獲大公司的訂單，否則很多中、小型口罩生產商都面臨財務困境，不少要破產，其他則出售口罩生產機器以削減固定成本，那些機器不能轉用到其他物品生產。
口罩令｜口罩廠員工由高峰50人減至4人
Jung的公司原有50部口罩生產機，現出售了約30部，最近只用一、兩部生產口罩，員工也由50人大減至4人。他指買掉口罩生產機也填補不了投資金額，一部機過往以1億韓圜(約64萬港元)購入，現在以不足100萬韓圜(約6,400港元)賣掉，「它們現在基本上是廢鐵」。業界目前考慮要求中央和地區政府就疫情初期控制口罩生產流程、物流和分銷，向廠商賠償有關損失。Jung表示，廠商當然要為開設和擴張口罩生意負責，但政府沒有好好評估國內本地需求，令廠商太過進取擴張經營。