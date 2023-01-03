疫情｜南韓：昨抵境中國旅客61人確診 感染率19.7%

南韓政府之前稱，已準備最多可容納100名從中國入境的確診者居住的臨時生活設施。考慮到昨日的確診人數，恐新增病例會超過設施的可容納人數，當局將在仁川、首爾和京畿道增設隔離設施。

南韓昨日起要求來自中國內地的旅客做落地病毒檢測，疾病管理廳今日公布，昨日來自中國的入境者中有61人接受新冠核酸檢測(PCR)後確診。昨共有1,052人從中國飛抵仁川國際機場，當中包括空中服務員，有309名短期逗留外籍人士下機後接受核酸檢測，61人檢測結果呈陽性，感染率為19.7%。確診者將在疫部門安排的設施，接受7天隔離。其餘743名南韓人和長期居留外籍人士，則於昨日在住所轄區衛生站接受核酸檢測。若加上前一天經客船進入南韓的旅客，預料從中國入境者的確診病例將進一步增加。

疫情｜港澳確診者治療伙食費自付

南韓對來自中國內地旅客的部分入境限制，擴大至來自香港和澳門的旅客，原本1月5日起只有中國旅客入境前，須做核酸或快測陰性證明，但本月7日(周六)起，港澳旅客須預先提交48小時內核酸檢測陰性證明，或由專業醫護人員採樣的24小時內快速檢測陰性證明，即不能自行做快測，並在入境前於南韓政府的網上檢疫資料系統(Quarantine Information Pre-entry System 、Q-CODE)內輸入檢疫資料。暫時港澳旅客毋須做落地檢測，但若有疑似症狀，將須在入境後做核酸檢測。

另外，南韓參照外籍人士逗留中國時染疫的待遇，無買南韓醫保的中國內地旅客若確診需住院治療，其在南韓住院治療費用全部自行承擔；無買南韓醫保的港澳旅客，其住院費由南韓政府承擔，因南韓公民在兩地獲同等待遇，但伙食費及其他治療費用則須自付。

疫情｜南韓政府：從香港入境旅客人數超過從中國內地

南韓政府解釋，將入境限制擴大至港澳，因香港近日感染個案和死亡人數均增加。此外，上月從香港前往南韓的旅客有44,614人，多過從中國內地入境的37,121人，加上美國和加拿大等地也收緊港澳旅客入境限制。