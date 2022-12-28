疫情｜外交部：西方傳媒炒作抹黑中國防疫政策

中國放寬控疫措施，內地人出境變得方便，日本、印度和意大利等地都收緊中國旅客入境的要求，如抵達當地時需接受病毒檢查，或攜有陰性病毒檢測報告。美國官員也透露，正考慮對中國旅客實施新入境限制。在北京，外交部發言人汪文斌今日回應有關美國的提問時稱，昨日已向大家闡明中方立場。當前，需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。

他續稱，中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往；「我們也注意到，不少國家對中方制定中外人員往來暫行措施表明了積極態度，期待中外人員往來進一步恢復，便利化程度進一步提升」。汪文斌又指西方傳媒的報道，炒作抹黑中國防疫政策。