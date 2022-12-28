疫情｜外交部：西方傳媒炒作抹黑中國防疫政策

中國放寬控疫措施，內地人出境變得方便，日本、印度和意大利等地都收緊中國旅客入境的要求，如抵達當地時需接受病毒檢查，或攜有陰性病毒檢測報告。美國官員也透露，正考慮對中國旅客實施新入境限制。在北京，外交部發言人汪文斌今日回應有關美國的提問時稱，昨日已向大家闡明中方立場。當前，需要各方科學抗疫、攜手共進，保障各國人員安全往來，維護全球產業鏈供應鏈穩定，推動世界經濟恢復健康增長。
他續稱，中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往；「我們也注意到，不少國家對中方制定中外人員往來暫行措施表明了積極態度，期待中外人員往來進一步恢復，便利化程度進一步提升」。汪文斌又指西方傳媒的報道，炒作抹黑中國防疫政策。
疫情｜「北京已最先度過疫情高峰」
在記者會上，央視記者向汪文斌提問，「近期個別西方媒體抹黑中國疫情防控政策調整，聲稱中國抗疫失敗，發言人對此有何評論？」汪回答，「你提到的有關論調是充滿偏見的炒作抹黑和別有用心的政治操弄……」他指，疫情暴發3年來，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，全力保護每個中國人的生命和健康，頂住一輪又一輪疫情衝擊。
汪汪文斌稱，當前奧密克戎變異株致病力和毒力明顯減弱，而中國醫療救治、病原檢測、疫苗接種等能力持續提升，中方因時因勢主動優化抗疫舉措。他指北京已最先度過疫情高峰，生產生活正逐步復常。對其他省市可能迎來的疫情高峰，相關部門也有著科學評估和必要準備，有信心確保調整轉段平穩有序推進。