疫情｜歐盟建議對來自中國旅客持陰性檢測證明　國際航空運輸協會：極度失望

歐盟建議從中國入境的旅客在登機前取得新冠檢測陰性證明，並實施防疫限制，國際航空運輸協(IATA)會對有關做法表示極度失望，形容是條件反射式的盲目措施，並指在過去3年已經證明無效。

歐盟因應中國疫情舉行危機會議，決定建議成員國，要求來自中國的旅客，不論國籍，出示在登機前的48小時核酸檢測陰性證明，並採取一系列防感染措施，包括要求機上旅客佩戴口罩、抽查從中國入境的旅客，以及檢測來自中國航班的污水，以確定有無新變種病毒。歐洲執委會發言人表示，絕大多數國家都傾向要求來自中國的旅客在出發前接受檢測。

小組的決定並無法律約束力，但意大利、法國及西班牙等，早已先後對中國入境旅客採取限制措施。