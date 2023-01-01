疫情｜澳洲及加拿大對中國旅客收緊防疫措施　包括香港及澳門

多國因應中國新冠疫情升溫，對來自中國的旅客實施防疫限制。澳洲及加拿大宣布，由當地星期四凌晨起，規定來自中國內地、香港和澳門入境旅客要出示新冠肺炎陰性證明等。

澳洲總理阿爾巴內塞上周四(上月29日)曾表示，針對中國旅客的入境檢疫規定未有變化。數日後，澳洲政府於周日突然宣布，自周四(5日)凌晨0時1分開始，來自中國的旅客在出發前均須接受新冠病毒檢測，並在登機前出示檢測無染疫證明，當中包括香港及澳門。澳洲衞生部長巴特勒指，中國政府在近日疫情升溫後，未有向國際社會提供全面的疫情資訊。澳洲今次決定實施這些臨時性措施，是為了以防萬一，考慮到中國的疫情仍持續發展，可能在高傳染的環境中出現新變種毒株。

溫哥華多倫多機場將檢驗國際航班監測變種病毒

加拿大亦宣布，由當地星期四凌晨起，由中國內地、香港和澳門出發往加拿大的旅客，都須持有陰性病毒檢測證明。所有2歲或以上的旅客，須於登機前出示兩日內的病毒檢測證明。

加拿大當局指，是因應中國的確診個案上升，但可以取得的流行病學和病毒基因序列數據有限，決定對來自中國的旅客實行額外健康管理措施，暫定維持30日，稍後會再作評估。邊檢人員亦會詢問由其他地區入境的旅客，10日內是否曾到中國內地、香港和澳門，如果有，會向他們提供健康資訊。另外，衞生部門在溫哥華和多倫多機場，抽取國際航班的污水化驗，以監測變種病毒。



