疫情｜美國意大利對中國入境旅客收緊防疫措施

美國宣布對來自內地、香港和澳門的旅客實施新的入境防疫要求，旅客出發前要持有48小時內的檢測陰性證明。意大利則強制來自中國的旅客接受新冠病毒檢測。歐盟表示，若有需要，所有成員國會協調重新實施邊境防疫限制。

美國衞生官員表示，來自中國內地、香港或澳門的2歲及以上的旅客，從下月5日起(本港時間1月6日下午)，在出發前必須持有2天內的檢測陰性證明，檢測可以是核酸檢測或在遠程醫療人員指導下進行的抗原檢測，並在登機前向航空公司展示有關證明。如果旅客在乘搭飛機前10天以上檢測呈陽性，可以提供康復證明文件，代替陰性檢測證明。這項新要求適用於直航航班或經第三地轉機到美國的旅客。

兩班中國抵米蘭航班逾半旅客染疫

意大利由兩班分別從北京及上海前往米蘭的航班中，發現超過一半乘客感染新冠病毒，決定要求所有從中國入境的旅客強制檢測，成為首個採取同類措施的歐洲國家。兩班機其中一班的62名乘客中有35人陽性，另一班的120名乘客中有62人陽性，大部份患者都無病徵 。意大利衞生部表示，正對有關測試進行排序，如果發現新的變種病毒，可能會對來自中國的旅客實施更嚴格限制。衞生部長已經去信歐盟，希望成員國採取同類措施，就檢測安排達成協議。

歐盟外交事務發言人表示，成員國早前取消因應疫情的旅遊限制，但如有必要會以協調一致的方式重新引入。德國指，暫時未有證據顯示中國出現更危險、需要額外實施入境限制的新變異株。法國表示，準備好與其他歐盟伙伴探討各項有用的措施。比利時旅遊勝地布魯日，呼籲由中國入境的旅客接受病毒檢測或提供疫苗接種證明。

