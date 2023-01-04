疫情｜Omicron變種XBB.1.5逃避抗體 原始毒株一個月導致確診變4倍

新冠病毒變種Omicron出現多個變種，最近引起全球關注的是XBB.1.5，匿稱「Kraken」。美國部分州份早已出現確診個案，美國疾控中心數據顯示，XBB.1.5已佔整體個案的41%，較前一周上升22%。英國也開始發現XBB.1.5，直至上月17日那個星期，佔整體個案4%。法國、德國、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、澳洲、新加坡和印度也有出現XBB.1.5個案，中國據悉也有輸入個案。
XBB.1.5的原始病毒株是XBB，最先在去年8月於印度發現，由BA.2.10.1和BA.2.75變種結合而成，XBB在某些國家僅一個月已令確診個案變成4倍。XBB.1.5較XBB出現更多變異，例如F486P，它可逃避接種疫苗或感染後產生的新冠病毒抗體。另一變異是S486P，其可增加病毒黏合細胞的能力。
疫情｜應否關注XBB.1.5？
英國華威大學(University of Warwick)教授兼病毒學家Lawrence Young向《每日郵報》稱，XBB.1.5傳染力高，令紐約的住院個案增加，特別是長者，他認為XBB.1.5有可能增加英國醫療系統負擔。他又指出，免疫力減弱、冬天多室內聚會，以及缺乏防疫措施，例如戴口罩，都可能是導致美國個案增加的原因。
疫情｜XBB.1.5會導致重病嗎？
美國至上月28日的一個月內，因新冠病毒而住院的人數上升40%，特別是70歲以上患者，與前一個月相比，增加52%。但專家認為，住院個案上升並不代表XBB.1.5會致導病重。疾控中心的新冠病毒及其他呼吸道病毒部門主管醫生Barbara Mahon表示，推算XBB.1.5將成為美東北部地區主流病毒，其他地區個案也正上升，但這不代表XBB.1.5會導致病情嚴重。她解釋，全美國住院率上升，而住院增加的地區並不是有較多XBB.1.5個案的地區。
疫情｜疫苗對XBB.1.5仍有效嗎？
XBB.1.5的F486P變異更有力抵抗新冠疫苗產生的抗體。部分實驗測試顯示，F486P逃避疫苗引發免疫力的能力增加，但有專家認為那只是實驗結果，是否等於現實世界情況並不清楚；美國多個地區住院個案上升，似乎也與多XBB.1.5無關，需要觀察未來數月的發展情況。另有專家認為，XBB.1.5在全球的個案在短期內勢必增加。