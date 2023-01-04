疫情｜Omicron變種XBB.1.5逃避抗體 原始毒株一個月導致確診變4倍

新冠病毒變種Omicron出現多個變種，最近引起全球關注的是XBB.1.5，匿稱「Kraken」。美國部分州份早已出現確診個案，美國疾控中心數據顯示，XBB.1.5已佔整體個案的41%，較前一周上升22%。英國也開始發現XBB.1.5，直至上月17日那個星期，佔整體個案4%。法國、德國、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、澳洲、新加坡和印度也有出現XBB.1.5個案，中國據悉也有輸入個案。

XBB.1.5的原始病毒株是XBB，最先在去年8月於印度發現，由BA.2.10.1和BA.2.75變種結合而成，XBB在某些國家僅一個月已令確診個案變成4倍。XBB.1.5較XBB出現更多變異，例如F486P，它可逃避接種疫苗或感染後產生的新冠病毒抗體。另一變異是S486P，其可增加病毒黏合細胞的能力。