病母倍感安慰！媽媽在家昏倒 7歲生性兒子打999冷靜報案 大受讚賞

英國一名7歲男童，在母親昏倒時臨危不亂，冷靜地撥打999，且能夠清楚講述地址及發生何事，救護車隨即迅速趕到，其聰明才智獲警方讚揚。 事發在本月初，住在英格蘭埃塞克斯郡的格雷(Ronnie-Lee Gray)，突見母親貝基(Becky)不省人事，立即打999。在與緊急救援中心的通話中，格雷保持冷靜，向接線人員說「我媽媽剛昏倒了」，接線人員追問以確認︰「你的母親昏倒了嗎？」格雷再答︰「是的，她倒在地上」，之後更清晰地提供了自己的姓名及住址。期間貝基醒來，格雷見她不知自己曾昏倒，便再跟接線人員說「她不記得發生甚麼事」，同時又安慰媽媽說已經打999。

母倍感安慰｜母因血壓低暈倒 「我為他感到自豪」 據報母親貝基在事發前數天曾接受手術，當時因血壓過低昏倒，救護車之後送她入院檢查。她事後表示，「我為他感到自豪。這個年紀的人很少有人知道該怎樣做，並且像他那樣行動。他能夠打999並提供詳細訊息，保持冷靜，真是太棒了。」 貝基並說，醫護人員亦讚揚兒子的行為，「我在急症室時，所有醫生都跟我說『你兒子真是個聰明的孩子』。」據報原來格雷之前已知道若媽媽有事時該怎樣求助，「他已經知道如何幫助一段時間了，因為我有一段時間有這個問題(因血壓低昏倒)……所以我們甚至給他自己的手機。」 當地警方亦對格雷讚不絕口，「他在那天幫助母親時，表現出遠超他年齡的成熟程度，避免了更糟糕的結果」，並邀請他參觀警局，指格雷絕對是家族之光。