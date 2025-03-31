瘋狂女司機撞死3母女辯稱「鬼上身」被揭早已釘牌 犯例93次

美國一名35歲女子駕車撞死3母子，她向到場的救護人員聲稱自己被「鬼上身」才出事。但較「鬼上身」更加駭人的是，原來她過去已有93次違反交通規則紀錄，包括5次衝紅燈及20次超速，而且今次闖禍前，更已被吊銷駕駛執照。事件引發網民眾怒。

任職假髮製造商的「鬼上身」女子雅里米(Miriam Yarimi)上周六下午在紐約布魯克林的格雷夫森德(Gravesend)區，駕駛其Audi座駕時，撞向一輛Uber後失控翻側，並衝向正在過馬路的人，造成一名32歲母親、7及5歲女兒當場死亡，4歲兒子亦身受重傷，另有多名途人受傷。