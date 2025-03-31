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國際
2025-03-31 22:51:47

瘋狂女司機撞死3母女辯稱「鬼上身」被揭早已釘牌 犯例93次

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涉案的女司機雅里米。(互聯網)

涉案的女司機雅里米。(互聯網)

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美國一名35歲女子駕車撞死3母子，她向到場的救護人員聲稱自己被「鬼上身」才出事。但較「鬼上身」更加駭人的是，原來她過去已有93次違反交通規則紀錄，包括5次衝紅燈及20次超速，而且今次闖禍前，更已被吊銷駕駛執照。事件引發網民眾怒。

任職假髮製造商的「鬼上身」女子雅里米(Miriam Yarimi)上周六下午在紐約布魯克林的格雷夫森德(Gravesend)區，駕駛其Audi座駕時，撞向一輛Uber後失控翻側，並衝向正在過馬路的人，造成一名32歲母親、7及5歲女兒當場死亡，4歲兒子亦身受重傷，另有多名途人受傷。

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涉案的女司機雅里米。(互聯網) 案發現場。(互聯網) 兩死一傷的3姊弟。(互聯網) 涉案的女司機雅里米。(互聯網) 案發現場。(互聯網) 案發現場。(互聯網) 涉案的女司機雅里米。(互聯網)

聲稱「體內有魔鬼」

救護人員到場時，雅里米胡言亂語表示自己「被惡魔附身」，稱「體內有魔鬼」。消息人士透露，她近期亦曾多次聲稱遭中情局(CIA)追捕，她目前已被扣留並押至醫院作心理評估，等候審訊。

前年起超速20次 衝燈5次

美媒指，調查發現雅里米所駕駛、掛著「WIGM8KER」車牌的Audi座駕，竟有多達93項交通違規紀錄。2023年8月以來，已被發20張超速罰單，罰款超過1萬美元(約7.8萬港元)，而且曾經5次衝紅燈，最近一次是3月16日在布魯克林學區超速駕駛。更嚴重的是，事發時她已被「釘牌」。

事件令不少網民憤怒，有人質疑雅里米企圖以精神錯亂為由脫罪，亦有人不明白為何她有如此多的前科兼被釘牌，卻仍可以駕車。

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