癌症疫苗取得突破　BioNTech創辦人：有望2030年前上市

在新冠疫情期間研發最知名的新冠疫苗之一的背後團隊表示，利用mRNA技術使其能夠啟動免疫系統攻擊癌細胞的研究取得突破，指針對癌症的疫苗可能會在本世紀末之前上市。

《衛報》(The Guardian)報道，與美國輝瑞(Pfizer)合作生產新冠疫苗的德國公司BioNTech的共同創辦人、同時也是夫妻的沙恩(Uğur Şahin)和圖雷西(Ozlem Türeci)表示重新利用BioNTech新冠疫苗的核心mRNA技術，使其能夠啟動免疫系統攻擊癌細胞而不是入侵冠狀病毒的研究已經取得突破，讓他們對未來幾年開發癌症疫苗的前景感到樂觀，更表示「可能會在2030年之前上市」。

疫苗將攜帶癌症抗原的遺傳指令

沙恩和圖雷西周日(16日)接受英國廣播公司(BBC)訪問時提到，mRNA新冠疫苗通過將新冠病毒上無害的刺突蛋白的遺傳指令輸送到體內來發揮作用，圖雷西表示，可以採取同樣的方法來啟動免疫系統以尋找破壞癌細胞，該疫苗不攜帶識別病毒的代碼，而是包含癌症抗原的遺傳指令。

事實上在疫情爆發之前，BioNTech一直在研究mRNA癌症疫苗，但面對全球爆發新冠疫情才轉向生產新冠疫苗，此外，圖雷西表示，BioNTech已經學會如何在疫情期間更快地製造mRNA疫苗，並更好了解人們的免疫系統如何作出反應。但圖雷西對這項工作持謹慎態度，表示「作為科學家，我們總是不願說我們將治愈癌症，我們會有一些突破，但我們將繼續努力」。