癌症｜人類首注射「殺癌」病毒 動物測試腫瘤現萎縮

隨著科技發展，癌症治療方法也推陳出新，科學家最近將一種基因改造病毒注射入首位病人體內作臨床實驗，該病毒之前在動物測試中顯示可令腫瘤萎縮。這種病毒名為Vaxinia，經基因工程改造後可感染、自我複製和殺死癌細胞，同時避開健康的細胞。在動物測試中，該病毒可令結腸、肺、乳房、卵巢和胰腺等癌腫瘤變細。

研究員稱，免疫治療法如免疫檢查站抑制劑療法對部分癌症有效，但病人通常會復發，最終會對治療停止反應或發展「抗藥性」。相對地，Vaxinia可事先「指導」患者的免疫系統，增加腫瘤裡一種叫PD-L1的蛋白的水平，令免疫療法更有效對抗癌症。Vaxinia是一種「溶瘤細胞病毒」，在大自然可發現，經基因改造後變成專治癌病。