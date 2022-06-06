登基白金禧演唱會 英女王與柏靈頓熊搞笑揭序幕

英女王登基70周年慶祝活動高潮——白金禧音樂會前晚在倫敦舉行，多位國際殿堂級歌手及樂隊獻唱，逾2.2萬人現場觀看，氣氛高漲。女王並沒出席，改以預錄片段現身，與英國家傳戶曉的童話主角「柏靈頓熊」(Paddington Bear)歎下午茶，以幽默方式為音樂會揭開序幕。

音樂會在白金漢宮前的維多利亞女王紀念碑附近舉行，女王因行動不便缺席，改為開場時播放她今年3月在溫莎堡錄製的搞笑短片。片中，以電腦動畫呈現的柏靈頓熊陪伴女王喝下午茶，從帽子取出三文治，女王說她跟柏靈頓熊一樣愛吃果醬三文治，隨即從手袋取出一件。

柏靈頓熊不忘向女王祝賀登基白金禧快樂，還說：「謝謝你，謝謝你的一切。」女王回說：「你太客氣了。」窗外響起鼓聲，女王和柏靈頓熊跟著英國經典搖滾樂隊Queen的名曲《We Will Rock You》樂聲，用湯匙敲著杯碟打拍子，現場的Queen與歌手Adam Lambert隨之獻唱。其後，Rod Stewart、Diana Ross、Alicia Keys、Duran Duran以及意大利失明男高音Andrea Bocelli等國際巨星輪流高歌，英國殿堂級歌手艾頓莊、足球名宿碧咸和占士邦丹尼爾基克(Daniel Craig)等則以預錄的投影片段，為女王送上祝賀。