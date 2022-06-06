登基白金禧演唱會 英女王與柏靈頓熊搞笑揭序幕

英女王登基70周年慶祝活動高潮——白金禧音樂會前晚在倫敦舉行，多位國際殿堂級歌手及樂隊獻唱，逾2.2萬人現場觀看，氣氛高漲。女王並沒出席，改以預錄片段現身，與英國家傳戶曉的童話主角「柏靈頓熊」(Paddington Bear)歎下午茶，以幽默方式為音樂會揭開序幕。
音樂會在白金漢宮前的維多利亞女王紀念碑附近舉行，女王因行動不便缺席，改為開場時播放她今年3月在溫莎堡錄製的搞笑短片。片中，以電腦動畫呈現的柏靈頓熊陪伴女王喝下午茶，從帽子取出三文治，女王說她跟柏靈頓熊一樣愛吃果醬三文治，隨即從手袋取出一件。
柏靈頓熊不忘向女王祝賀登基白金禧快樂，還說：「謝謝你，謝謝你的一切。」女王回說：「你太客氣了。」窗外響起鼓聲，女王和柏靈頓熊跟著英國經典搖滾樂隊Queen的名曲《We Will Rock You》樂聲，用湯匙敲著杯碟打拍子，現場的Queen與歌手Adam Lambert隨之獻唱。其後，Rod Stewart、Diana Ross、Alicia Keys、Duran Duran以及意大利失明男高音Andrea Bocelli等國際巨星輪流高歌，英國殿堂級歌手艾頓莊、足球名宿碧咸和占士邦丹尼爾基克(Daniel Craig)等則以預錄的投影片段，為女王送上祝賀。
查理斯感性致詞 多謝「媽咪」
王儲查理斯夫婦、威廉王子夫婦與喬治王子和夏洛特公主在包廂觀看精彩演出。音樂會尾聲，查理斯上台感性致詞，讚揚母親締造歷史，向她表達謝意：「陛下，媽咪(Mummy)，你與我們見面、談話，與我們同笑同哭，最重要的是，這70年來你一直在我們身邊。你承諾一生為人民服務，至今仍信守諾言」。
女王登基白金禧連串慶祝動上周四展開，為期4日，昨日壓軸的是於白金漢宮前舉行的白金禧巡遊慶典以及全國大午餐會(Big Jubilee Lunch)。各地舉辦大大小小逾8萬場午餐派對，估計多達1,200萬人參與，民眾盡情吃喝，與鄰舍增進交流，查理斯夫婦出席倫敦一個午餐派對，與民眾親切交談。