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國際
2022-06-01 19:29:55

登基70周年｜英國民眾烘焙女王人形蛋糕 編織女王與哥基毛冷公仔搶先慶祝

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網紅Lara Mason烘焙一個5尺3寸高的女王海綿蛋糕。(互聯網)

網紅Lara Mason烘焙一個5尺3寸高的女王海綿蛋糕。(互聯網)

英女王登基70周年，英國人視為世紀盛事，一連4日的官方慶祝活動本周四(2)將由女王壽辰皇家衛兵檢閱巡遊(Trooping the Colour)揭開序幕，全國各地將舉辦多場街頭派對，英國《每日郵報》報道，預計全國將有創紀錄的1,200萬人參加派對瘋狂慶祝，但很多民眾已急不及待，以自己的方式搶先向女王送上祝賀。

其中，在柴郡(Cheshire)34名女子合作編織一個真人大小的毛冷女王像，還有一比一的可愛哥基毛冷公仔相伴。在諾域治(Norwich)，民眾也用了逾1,000個冷球，織出一個真人大小的毛冷女王像，裝飾十分細緻。哈特福(Hertford)一個手工藝組織則花了逾1.5萬個小時織出王儲查理斯夫婦與威廉王子一家觀看巡遊的場景，也有哥基毛冷公仔陪伴。

在伯明翰(Birmingham)，網紅Lara Mason花了5天時間，用了400隻蛋、20公斤麵粉和20公斤牛油，精心烘焙一個53寸高的女王海綿蛋糕。在諾森伯蘭(Northumberland)，藝術家Claire Eason用上4小時製作一幅65尺女王郵票巨型沙畫，紀念女王登基70周年。

從周四起一連4日的公眾假期，民眾將盡情吃喝玩樂慶祝，報道指，預計本周日各地將舉辦20萬個街頭派對。

柴郡居民合作編織真人大小的毛冷女王像，有哥基毛冷公仔相伴。(互聯網)

柴郡居民合作編織真人大小的毛冷女王像，有哥基毛冷公仔相伴。(互聯網)

諾域治民眾織出的毛冷女王像，裝飾十分細緻。(互聯網)

諾域治民眾織出的毛冷女王像，裝飾十分細緻。(互聯網)

哈特福民眾製作的毛冷王室家族場景。(互聯網)

哈特福民眾製作的毛冷王室家族場景。(互聯網)

2012年女王登基60周年的街頭派對。(資料圖片)

2012年女王登基60周年的街頭派對。(資料圖片)

巨型女王郵票沙畫。(互聯網)

巨型女王郵票沙畫。(互聯網)

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