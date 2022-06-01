登基70周年｜英國民眾烘焙女王人形蛋糕 編織女王與哥基毛冷公仔搶先慶祝

英女王登基70周年，英國人視為世紀盛事，一連4日的官方慶祝活動本周四(2月)將由女王壽辰皇家衛兵檢閱巡遊(Trooping the Colour)揭開序幕，全國各地將舉辦多場街頭派對，英國《每日郵報》報道，預計全國將有創紀錄的1,200萬人參加派對瘋狂慶祝，但很多民眾已急不及待，以自己的方式搶先向女王送上祝賀。

其中，在柴郡(Cheshire)，34名女子合作編織一個真人大小的毛冷女王像，還有一比一的可愛哥基毛冷公仔相伴。在諾域治(Norwich)，民眾也用了逾1,000個冷球，織出一個真人大小的毛冷女王像，裝飾十分細緻。哈特福(Hertford)一個手工藝組織則花了逾1.5萬個小時織出王儲查理斯夫婦與威廉王子一家觀看巡遊的場景，也有哥基毛冷公仔陪伴。

在伯明翰(Birmingham)，網紅Lara Mason花了5天時間，用了400隻蛋、20公斤麵粉和20公斤牛油，精心烘焙一個5尺3寸高的女王海綿蛋糕。在諾森伯蘭(Northumberland)，藝術家Claire Eason用上4小時製作一幅65尺女王郵票巨型沙畫，紀念女王登基70周年。

從周四起一連4日的公眾假期，民眾將盡情吃喝玩樂慶祝，報道指，預計本周日各地將舉辦20萬個街頭派對。