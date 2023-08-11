登山意外｜雪巴人倒臥世界第二高峰等死　登山團隊被指只顧攻頂破紀錄 (有片)

位於巴基斯坦喀喇崑崙山脈的世界第二高峰K2喬格里峰(Qokori)，高海拔達8,611米，較聖母峰僅矮237米。由於環境相當惡劣，亦是登山界公認的「殺人峰」，上月底剛發生一宗具爭議性的致命事故。一名擔任搬運的雪巴人倒在K2峰半路上，一群有50人的登山團隊被指只顧著攻頂破紀錄，容讓這名雪巴人活活等死，讓他最後慘死在山上。

綜合報道，27歲雪巴人搬運工Mohammad Hassan被其他登山客拍攝到倒臥於K2峰的雪地，據指位置距離峰頂約400米。畫面顯示一群約50人的登山客逐一跨過他的身軀，只有1個人曾試圖救他，惟Mohammad Hassan最終亦不幸身亡。

登山隊長稱已盡力救人遭質疑

報道指，這群有50人的登山團隊是由37歲挪威女登山者Kristin Harila領軍，Mohammad Hassan正是這登山團隊聘用的搬運工。奧地利登山客Philip Flämig批評Kristin Harila團隊明顯地只為個人私利，追求攻頂破紀錄而見死不救，他更諷刺說：「如果Mohammad Hassan是西方人，他就能立即獲得救援」。

Kristin Harila回應指，當時他們用盡一切力量試圖救人，惟山上環境太過惡劣，實在無能力將Mohammad Hassan帶到山頂。不過，有其他登山人士質疑，Kristin Harila所聘用的雪巴人死亡，她與團隊則在攻頂後大肆慶祝，根本無將這名雪巴人的死放在心上。亦有報道提到，Kristin Harila在過去3個月，已經征服了14座世界級高峰。