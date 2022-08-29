登月｜阿波羅任務半世紀後 美重啟登月計劃  今晚載「史諾比」上月球 點解係佢？(更新)

21:16 更新︰美聯社稱，NASA因先後發現燃料洩漏及引擎問題，而押後升空。

20:40 更新︰NASA宣布，周一的發射取消，任務押後至最快本周五(9月2日)重啟。

美國太空總署(NASA)原定於本港時間周一晚上8時至10時許，展開「阿提密斯一號」(Artemis 1)征月任務，是半世紀後再次挑戰月球。「獵戶座」太空船(Orion)將由巨大火箭搭載升空，之後將繞月飛行。今次獵戶號並沒載人，但載有一隻史諾比(Snoopy)公仔，難道今次任務是廣告置入？

登陸月球｜史諾比早於半世紀前參加登月計劃

根據NASA網站的介紹，原來史諾比已跟NASA載人太空任務合作了逾50年。六十年代，阿波羅任務(Apollo missions)展開時，NASA跟史諾比作者舒爾茲(Charles Schulz)合作，製作了一系列史諾比登月公仔，吸引公眾眼球，同時設立「銀史諾比獎」(Silver Snoopy award)，嘉獎表現優異的NASA人員，提倡征空安全。

2019年是NASA與史諾比的《花生漫畫》合作50周年，雙方趁機更新史諾比的太空服，並向新一代宣傳NASA未來的太空任務。雙方的合作亦伸延至今次的阿提密斯任務。

登陸月球｜阿提密斯任務 分3階段登月

阿提密斯任務分為3個階段，首階段是無人征月，由史諾比以及2男1女共3個假人，代為出征，以測試設備及太空衣等是否安全。第二階段則為載人繞月飛行，冀2024年展開；而第三階段將載人登陸月球，包括第一位登月女太空人，爭取在2025年實現。

說回今次任務，「獵戶座」將由名為「太空發射系統」(SLS、Space Launch System)的火箭搭載，於美國東岸時間周一早上8時33分，在佛州甘迺迪太空中心發射升空，發射窗口約兩小時。近100米高的SLS，較連同基座的自由神像更高，是由NASA及外判公司聯手研發，耗資據報逾230億美元，推力較阿波羅任務時期所用的「土星5號」火箭(Saturn V)大15%。

登陸月球｜SLS火箭帶獵戶座太空船升空

按照NASA的計劃，火箭在發射後約兩分鐘，兩邊的助推器會率先分離，並跌入大西洋；8分鐘後，火箭核心部分的4個引擎將關閉，火箭核心部分亦隨之脫落，剩下火箭第二節繼續帶「獵戶座」飛往月球。火箭第二節發動約18分鐘後，「獵戶座」就會脫離，繼續行程，預料在第6日抵達繞月軌道、第24日開始回程，若一切順利，「獵戶座」會於10月10日墜落太平洋，完成42天任務，但現因押後升空而順延。「阿提密斯任務」亦是為日後人類登陸火星做準備。