登讀者評論遭踢爆AI生成即刪文 愛爾蘭報章慨嘆：失讀者互信

現今人工智能(AI)大行其道，是人是AI生成，實在難以分辨，把關者隨時踩地雷……英國《衛報》報道，《愛爾蘭時報》本月11日在網站刊登一篇讀者評論文章，但翌日即被發稿人踢爆全文是由AI生成，報社迅即刪文並道歉。
報道指，這篇評論文章的作者署名為「阿科斯塔‧科爾特斯」(Adriana Acosta-Cortez)，其Twitter帳號簡介，是住在都柏林北部的29歲厄瓜多爾籍醫護人員，profile相片是一名藍髮女子。
惡搞者出PO踢爆
文章批評愛爾蘭女性沉迷於人工曬黑，將皮膚變成棕褐色，因內容具煽動性，迅速成為《愛爾蘭時報》當日點擊率第二高的文章，並在社交網引起熱議。
惟文章刊登翌日，有同名的Twitter帳號發文，直指《愛爾蘭時報》需要加強編輯把關能力，因為這篇文章是由AI生成。貼文並附上該報今年1月一篇關於AI機械人入侵大眾媒體文章的連結。
編輯致歉：報社是詐騙受害者
貼文一出，報社在數小時內將文章刪除，編輯麥科馬克(Ruadhán Mac Cormaic)周日發表道歉聲明，承認報社在稿件刊登程序存在漏洞，強調《愛爾蘭時報》也是「蓄意，有組織詐騙」的受害者，與他們交流的「人」並不存在，這破壞了報社與讀者之間的信任，今後需要更強的監管。麥科馬克說：「這凸顯了傳媒機構正面對AI生成內容的挑戰，我們，像大家一樣，正在學習及適應」。
惡作劇為博朋友一笑
「阿科斯塔‧科爾特斯」Twitter帳號持有人周日接受《衛報》訪問，指自己是愛爾蘭大學生，Twitter帳號於2021年2月開設，早前改變其用途並創造「阿科斯塔‧科爾特斯」這人物，其投稿的評論8成由OpenAI開發的GPT-4生成，帳號的大頭照則由OpenAI的AI繪圖機械人Dalle-E 2生成，關鍵字為「女性、超重、藍色頭髮、商務休閒服飾、得意表情」。
帳號持有人稱今次惡作劇是「為了博朋友一笑」，以及「挑起身份認同的爭議」，同時批評《愛爾蘭時報》的道歉，迴避了重要問題，就是該報社長年藉由刊登極端左翼煽動性文章來提高點擊率。