登讀者評論遭踢爆AI生成即刪文 愛爾蘭報章慨嘆：失讀者互信

現今人工智能(AI)大行其道，是人是AI生成，實在難以分辨，把關者隨時踩地雷……英國《衛報》報道，《愛爾蘭時報》本月11日在網站刊登一篇讀者評論文章，但翌日即被發稿人踢爆全文是由AI生成，報社迅即刪文並道歉。

報道指，這篇評論文章的作者署名為「阿科斯塔‧科爾特斯」(Adriana Acosta-Cortez)，其Twitter帳號簡介，是住在都柏林北部的29歲厄瓜多爾籍醫護人員，profile相片是一名藍髮女子。

惡搞者出PO踢爆

文章批評愛爾蘭女性沉迷於人工曬黑，將皮膚變成棕褐色，因內容具煽動性，迅速成為《愛爾蘭時報》當日點擊率第二高的文章，並在社交網引起熱議。

惟文章刊登翌日，有同名的Twitter帳號發文，直指《愛爾蘭時報》需要加強編輯把關能力，因為這篇文章是由AI生成。貼文並附上該報今年1月一篇關於AI機械人入侵大眾媒體文章的連結。