發傳單教孕婦產後唔好激嬲老公 日本廣島縣尾道市政府遭鬧爆須道歉

日本廣島縣尾道市政府因為向孕婦派發傳單，建議她們產後應該避免做哪些事情，以免在不知不覺間激嬲丈夫。結果，這做法引發大批民眾抗議，尾道市長平谷祐宏為此致歉。
日本放送協會(NHK)與日本電視台等媒體報道，這份發放給懷孕7個月孕婦的傳單上，可見一個標題為「來自爸爸前輩的建議」的欄位，內容是5年前在尾道市進行、針對100名初為人父者的問卷調查結果。
老公對妻子有可不滿？
針對妻子產後態度或言語方面最不滿意的地方，這些男性回答的第1名是「妻子因為不明原因發火」，第2名是「因為忙於照顧孩子而疏於打理家務」。
至於希望妻子怎麼做，第1名是「想要我做甚麼，希望具體說清楚」，第2名則是「希望某種程度上還是能做點家務」。
政府5年間對約3,500名孕婦派發傳單
這份調查結果出爐後，當地政府就持續把這些意見分享給孕婦，官員們顯然認為，女性應當了解丈夫喜歡或不喜歡妻子產後的哪些行為。據統計，這份傳單5年來已派發給約3,500名孕婦。
日本女性多年來一直受到根深蒂固的性別刻板印象影響。本周，這份傳單在社交網遭到猛烈抨擊。
網民火滾
有正在育兒的女網友說，「看到這份傳單，反而才讓我很惱火」。有人說，「看了真的很不愉快，這沒辦法讓夫妻更好地相處，只會製造反感而已」。
市政府跪低
尾道市官員周四表示，此事促使尾道市長平谷祐宏在周二(25日)發布道歉聲明，並撤回傳單。
平谷祐宏在聲明表示，「這份傳單造成許多正在育兒的人，包括孕婦以及新手媽媽等觀感不佳，冒犯了許多人。傳單內容包括宣揚性別固定角色的描述，因此我們將停止發放。我們對此深表歉意。」
網民反建議
儘管市長已道歉，但反對聲浪仍未平息。有網友在Twitter(已改名為X)上發文批評，「為甚麼不是提供『資深父親給新手父親的建議』？他們為甚麼不教導男性『在分娩前後你不應該對妻子做甚麼事』？」。
官員表示，截至周三晚，尾道市當局已接獲156封電郵和51通電話，大多表達對傳單內容的不滿。