發傳單教孕婦產後唔好激嬲老公 日本廣島縣尾道市政府遭鬧爆須道歉

日本廣島縣尾道市政府因為向孕婦派發傳單，建議她們產後應該避免做哪些事情，以免在不知不覺間激嬲丈夫。結果，這做法引發大批民眾抗議，尾道市長平谷祐宏為此致歉。

日本放送協會(NHK)與日本電視台等媒體報道，這份發放給懷孕7個月孕婦的傳單上，可見一個標題為「來自爸爸前輩的建議」的欄位，內容是5年前在尾道市進行、針對100名初為人父者的問卷調查結果。

老公對妻子有可不滿？

針對妻子產後態度或言語方面最不滿意的地方，這些男性回答的第1名是「妻子因為不明原因發火」，第2名是「因為忙於照顧孩子而疏於打理家務」。

至於希望妻子怎麼做，第1名是「想要我做甚麼，希望具體說清楚」，第2名則是「希望某種程度上還是能做點家務」。