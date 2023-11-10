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國際
2023-11-10 12:45:11

白俄失魂媽帶兩孩急開車　不慎碾傷兒子　跳車忘煞停再令座駕撞牆 （有片）

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媽媽開車將孩子輾過。（圖／翻攝自網路）

最近網上一段影片瘋傳，可見1名母親帶着2個孩子上街，事後準備開車離去，未料母親未等到兒子上車就出發，結果導致兒子遭右後輪無情輾過，而媽媽見到兒子出事也嚇瘋，甚至沒煞停就直接跳下車。

綜合外媒報道，這宗事件發生於白俄羅斯明斯克州，1名36歲的母親帶着2個孩子上街，影片中可見，當時2個孩子分別從車子的左右後門上車，媽媽則去後車廂放東西，放完之後便走進駕駛座，不過在右後門那位小朋友，不知為何比較晚上車，但她卻完全沒注意到，於是便直接發動引擎，車子就這樣開走了。

媽媽開車將孩子輾過，急跳車卻忘記煞停。（圖／翻攝自網絡）

所幸一家都沒有生命危險

沒想到的是，那位男童反應不及，直接在車子旁邊跌跤，而當時媽媽正好往右轉，結果右後輪就這樣壓在男童身上，而媽媽疑似聽到慘叫聲，未煞停就直接開門下車，第一時間去抱住兒子，與此同時，她的車仍持續前進，最後撞上大樓的牆才停下來。所幸最後2名孩子都沒有生命危險。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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