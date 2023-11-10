白俄失魂媽帶兩孩急開車　不慎碾傷兒子　跳車忘煞停再令座駕撞牆 （有片）

最近網上一段影片瘋傳，可見1名母親帶着2個孩子上街，事後準備開車離去，未料母親未等到兒子上車就出發，結果導致兒子遭右後輪無情輾過，而媽媽見到兒子出事也嚇瘋，甚至沒煞停就直接跳下車。
綜合外媒報道，這宗事件發生於白俄羅斯明斯克州，1名36歲的母親帶着2個孩子上街，影片中可見，當時2個孩子分別從車子的左右後門上車，媽媽則去後車廂放東西，放完之後便走進駕駛座，不過在右後門那位小朋友，不知為何比較晚上車，但她卻完全沒注意到，於是便直接發動引擎，車子就這樣開走了。
所幸一家都沒有生命危險
沒想到的是，那位男童反應不及，直接在車子旁邊跌跤，而當時媽媽正好往右轉，結果右後輪就這樣壓在男童身上，而媽媽疑似聽到慘叫聲，未煞停就直接開門下車，第一時間去抱住兒子，與此同時，她的車仍持續前進，最後撞上大樓的牆才停下來。所幸最後2名孩子都沒有生命危險。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
belarus-mother-accidentally-runs-car-over-her-son pic.twitter.com/hE2EW3vrqM— UrduDuniya.in (@UrduDuniya_UDN) November 9, 2023