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國際
2024-09-05 15:03:26

白俄拘五旬日男 指涉邊境蒐集情報 傳被捕者為大學日文教師

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圖為白俄首都明斯克竪立的白俄國旗與國徽。(資料圖片)

圖為白俄首都明斯克竪立的白俄國旗與國徽。(資料圖片)

白俄羅斯國營電視台周三(4)報道，白俄當局以在鄰國烏克蘭邊界附近蒐集情報等為由，拘捕一名日本男子。日本駐白俄大使館證實，一名50多歲日本男子今年7月被白俄拘留。

日本放送協會(NHK)指，白俄官媒報道，「當局已拘留一名日本情報人員」，聲稱此人在白俄與烏克蘭邊境附近搜集情報並拍攝軍事設施等。

日本駐白俄大使館周三受訪證實，「已確認一名50多歲日本男子涉嫌違反白俄的國安法，今年79日被當局拘留」。

白俄官媒播出被捕日男影片

日本駐白俄大使館已透過會面等方式對該名男子提供支援，至於其姓名、工作單位、是否承認被拘留的罪名，日本大使館表示「當局正在調查，不便公布」。

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白俄國營電視台播出該名男子的影片，並預告周四(5)將以「來自東京的失敗武士」為題，播放特別節目。電視台報道，男子名字為「Nakanishi Masatoshi」。

日本內閣官房長官林芳正。(資料圖片)

日本內閣官房長官林芳正。(資料圖片)

林芳正：將持續向被拘留者提供支援

日本內閣官房長官林芳正周四證實，已確認有一名50多歲日本國民因涉嫌違反白俄國安法，被白俄當局拘留。他說，將以保護日本僑民的觀點進行領事會面，並盡量提供支援，且確認當事人健康狀況良好。他並強調，日本政府將盡可能持續提供支援。

共同社引述日本政府消息指，被白俄當局拘留的日本國民疑是之前在白俄羅斯戈梅利州立大學擔任日文教師的中西雅敏。

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