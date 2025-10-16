白俄羅斯模特兒赴泰國工作　被賣到緬甸KK園傳遭活摘器官慘死

白俄羅斯一名26歲女子日前在泰國曼谷應徵模特兒工作，卻遭詐騙集團擄至緬甸，被迫在KK園區工作。據報導。然而她在無法繼續為詐騙集團賺取金錢後，有傳被活摘器官及慘遭殺害，器官再被送至黑市販賣。
根據俄羅斯新聞媒體SHOT報道，該白俄模特兒原本期待能在泰國的時裝界發展事業，豈料在今年9月12日左右被強行帶往緬甸，囚禁在臭名昭著的KK園區中。在那裡，她被迫「保持美麗」並欺騙有錢人。
家屬拒付贖金 KK園稱已將遺體火化
死者家屬表示，她在10月初突然失聯。隨後，一群不明人士聯絡家屬，聲稱她已經遇害，若要領回遺體需支付50萬美元。家屬拒絕支付贖金後，對方傳訊息稱「已將遺體火化」。
據了解，該白俄模特兒擁有大學學歷，原本居住在白俄羅斯首都明斯克，近期才搬遷至俄羅斯聖彼得堡。此類詐騙案件在緬甸邊境地區層出不窮，由黑幫和緬甸民兵共同經營的詐騙集團，估計同時囚禁多達10萬名受害者。
另一名24歲的西伯利亞女子奧奇尼瑪耶娃（Dashinima Ochirnimayeva）也曾遭遇類似騙局，在俄羅斯外交部介入下成功獲救。俄羅斯駐泰國大使Yevgeny Tomikhin表示，這些受害者往往在抵達泰國後被非法運送至緬甸，被迫在惡名昭彰的詐騙中心工作。
