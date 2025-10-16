白俄羅斯模特兒赴泰國工作　被賣到緬甸KK園傳遭活摘器官慘死

白俄羅斯一名26歲女子日前在泰國曼谷應徵模特兒工作，卻遭詐騙集團擄至緬甸，被迫在KK園區工作。據報導。然而她在無法繼續為詐騙集團賺取金錢後，有傳被活摘器官及慘遭殺害，器官再被送至黑市販賣。

根據俄羅斯新聞媒體SHOT報道，該白俄模特兒原本期待能在泰國的時裝界發展事業，豈料在今年9月12日左右被強行帶往緬甸，囚禁在臭名昭著的KK園區中。在那裡，她被迫「保持美麗」並欺騙有錢人。

家屬拒付贖金 KK園稱已將遺體火化

死者家屬表示，她在10月初突然失聯。隨後，一群不明人士聯絡家屬，聲稱她已經遇害，若要領回遺體需支付50萬美元。家屬拒絕支付贖金後，對方傳訊息稱「已將遺體火化」。