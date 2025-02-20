白宮上載特朗普國王圖疑馬斯克Grok 3生成 網民：好尷尬不尊重國家

美國總統特朗普上台誓言要將總統權力推至極限，簽了連串行政命令，他周三推翻紐約市中心交通擠塞徵費，在旗下社交網站帖文稱「國王萬歲」，自封為王。其後白宮和官員更上載AI(人工智能)生成圖，特朗普戴著王冠和披著王袍，旁邊寫著「國王萬歲」。有關舉動卻惹網民反感，指美國人不會說國王萬歲。也有指美國總統自稱為王，共和黨議員竟然無人出來反對，美國民主命不久矣。也有網民留言表示，白宮官方帳號上載該圖「很尷尬，也不尊重我們國家」。
有人笑稱，這將是特朗普的浴室新掛畫。呼應特朗普將其疑犯大頭照掛在白宮橢圓形辦公室走廊。有分析認為，有關圖像或是由其親信兼科技大亨馬斯克旗下AI聊天機械人Grok 3生成。
特朗普國王AI圖｜白宮副幕僚長上載穿王袍圖
特朗普旗下特朗普大樓頂層公寓和其他物業均在塞車費徵收範圍內，已揚言上任後會立即取消該徵費計劃。取消公布一出，特朗普便發帖文稱「塞車費已死。曼克頓及紐約所有地區獲救。國王萬歲！(LONG LIVE THE KING)」其後白宮轉發該講話，並上載模仿《時代》雜誌封面的圖像，特朗普頭戴王冠，左下角寫著「國王萬歲」。白宮副幕僚長布多維奇也上載了一幅特朗普頭戴王冠圖像，甚至披上王袍。
有關政策於1月5日實施，向駕車駛入紐約曼克頓地區的人士，徵收9美元(約70港元)「塞車費」，鼓勵市民乘搭公共交通工具，以改善交通擠塞情況。另方面，所得徵費亦可為更換市內老舊交通系統提供資金。推行初期，當局稱收費後該區塞車情況得以舒緩。不過，美國運輸部長達菲周三宣布，聯邦政府撤回對該計劃的批准，稱收費對美國打工階層和小企業老闆構成負擔，並指聯邦公路管理局將與紐約州合作，有秩序地終止該收費。
特朗普國王AI圖｜「我不屈膝於一人」
民主黨籍的紐約州長霍楚已立即表示，就聯邦政府的決定提出訴訟，「我們是一個法治國家，不是國王統治的國家」。紐約市當局也迅速入稟，訴訟期間收費繼續推行。特朗普自比國王惹來部分美國人反感，有人在白宮帖文留言稱「叛國」。伊利諾伊州長普利茨克表示，特朗普宣誓效忠的是美國憲法和美國，美國沒有國王，「我不屈膝於一人」。但特朗普支持者讚美他的宣言，還自製或轉發他戴王冠的圖像。
網民惡搞片
Official White House account posted "long live the king" https://t.co/XMuN8zxnCV pic.twitter.com/5Mx6A8gNiG— P SCOTT ✨ (@prescotttyler) February 19, 2025
Trump literally pulling a Scar quid pro quo.— Trey/Crow (@DeadEyeJagan) February 19, 2025
His followers & politician groupies are literally saying long live the king.
And I'm over like No King, No King Lalalala - while America just burns due to his & Elon's incompetence while making enemies out of every allied nation. pic.twitter.com/1LpmOFvYPu