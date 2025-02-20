白宮上載特朗普國王圖疑馬斯克Grok 3生成 網民：好尷尬不尊重國家

美國總統特朗普上台誓言要將總統權力推至極限，簽了連串行政命令，他周三推翻紐約市中心交通擠塞徵費，在旗下社交網站帖文稱「國王萬歲」，自封為王。其後白宮和官員更上載AI(人工智能)生成圖，特朗普戴著王冠和披著王袍，旁邊寫著「國王萬歲」。有關舉動卻惹網民反感，指美國人不會說國王萬歲。也有指美國總統自稱為王，共和黨議員竟然無人出來反對，美國民主命不久矣。也有網民留言表示，白宮官方帳號上載該圖「很尷尬，也不尊重我們國家」。

有人笑稱，這將是特朗普的浴室新掛畫。呼應特朗普將其疑犯大頭照掛在白宮橢圓形辦公室走廊。有分析認為，有關圖像或是由其親信兼科技大亨馬斯克旗下AI聊天機械人Grok 3生成。