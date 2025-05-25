白宮國家安全委員會大裁員 職員突遭解僱 忍不住落淚

路透社引述5名知情人士報道，美國白宮國家安全委員會上周五(23日)突然解僱數十人，總統特朗普這樣削減這個曾深具影響力國安機構的規模和權限，部分即將離任的人忍不住落淚。 路透社引述知情人士報道，負責從烏克蘭到克什米爾等重要地緣政治議題的職員上周五下午突然遭解僱。 國家安全顧問沃爾茨因Signal事件以及白宮認為他未能妥善審查國家安全委員會工作人員等原因被撤職，轉任駐聯合國大使，國務卿魯比奧兼任國安顧問。知情人士指，預期國家安全委員會重整後會進一步削弱其影響力，從強而有力的決策機構變為小型組織，更著重落實特朗普的施政理念，而非參與政策制定。

實際上，此舉將賦予國務院、國防部及其他涉及外交、國安、情報的部門和機構更大權力。特朗普政府目標是將國家安全委員會規模縮減至數十人，知情者指，預料最終人數將減至約50人。



白宮國家安全委員會向來是總統藉以協調國安策略的主要機構，委員會人員通常就美國對全球最動盪、多變衝突的應對制定重要決策，在維護美國安全擔當重要角色。 前總統拜登執政時，職員超過300人，但特朗普上任後，即使未有這次大裁員，員工人員也遠低於拜登時期的一半。知情者指，被裁人員將轉任其他政府職位。部分即將離任的職員在艾森豪行政辦公大樓忍不住落淚。

報道指，保守派長期以來推動精簡國家安全委員會架構，批評許多職位與其他政府部門的職能重疊。但民主黨人和部分共和黨人卻指，削減其權力將意味專家的建議在特朗普政策中的分量遜於以前。

