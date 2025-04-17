白宮女發言人穿中國製衣服　中外交官揭淘寶有售反被批缺知識產權

美國史上最年輕的白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)近日意外成了新聞主角之一，原來是她在為美國總統特朗普闡述中國產品大量進入美國，以及對中國開打關稅戰的意義及必要性時，被發現她所穿的連身裙在淘寶有售。中國駐印尼登巴薩總領事張志昇都在社群平台貼文，聲稱白宮發言人萊維特「天天喊抵制中國，衣服都是中國產的」。不過，就被網民反駁，是中國工廠代工忽略知識產權。

綜合報道，事緣有中國廠商發現，萊維特當日所穿的紅色連衣裙是「中國製造」，還貼出淘寶售價為569元人民幣，批評萊維特「衣服都是中國產的，天天喊抵制中國」，張志昇隨即轉貼相關圖片，並嘲諷萊維特「指控中國是工作，購買中國貨是生活」。