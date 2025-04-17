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國際
2025-04-17 10:38:00

白宮女發言人穿中國製衣服　中外交官揭淘寶有售反被批缺知識產權

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白宮女發言人穿中國製衣服，中外交官揭淘寶有售反被批缺知識產權。(X)

白宮女發言人穿中國製衣服，中外交官揭淘寶有售反被批缺知識產權。(X)

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美國史上最年輕的白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)近日意外成了新聞主角之一，原來是她在為美國總統特朗普闡述中國產品大量進入美國，以及對中國開打關稅戰的意義及必要性時，被發現她所穿的連身裙在淘寶有售。中國駐印尼登巴薩總領事張志昇都在社群平台貼文，聲稱白宮發言人萊維特「天天喊抵制中國，衣服都是中國產的」。不過，就被網民反駁，是中國工廠代工忽略知識產權。

綜合報道，事緣有中國廠商發現，萊維特當日所穿的紅色連衣裙是「中國製造」，還貼出淘寶售價為569元人民幣，批評萊維特「衣服都是中國產的，天天喊抵制中國」，張志昇隨即轉貼相關圖片，並嘲諷萊維特「指控中國是工作，購買中國貨是生活」。

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事緣有中國廠商發現，萊維特當日所穿的紅色連衣裙是「中國製造」，淘寶有售。(X) 外國網民隨即出萊維特身穿的連衣裙是英國品牌Self-Portrait的商品。(X)

網民揭連衣裙是英國品牌商品

不過，外國網民隨即出萊維特身穿的連衣裙是英國品牌Self-Portrait的商品，售價是367美元。不少網友留這反駁張志昇，反問英國品牌找中國工廠代工錯了嗎？批評反而是中國工廠為英國品牌代工卻忽略知識產權，將同款連身裙以「白牌」的方式上架販售，認為中國工廠必須檢討。

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