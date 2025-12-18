白宮幕僚長稱特朗普有「酒鬼型人格」　事後斥訪問斷章取義

美國白宮幕僚長懷爾斯接受《浮華世界》（Vanity Fair）專訪，驚爆美國總統特朗普有「酒鬼型人格」，報道曝光引發譁然，威爾斯在X發文駁斥，痛批該文是「刻意斷章取義的抹黑之作」。
「佔有與上癮型人格」
《路透社》報道，懷爾斯（Susie Wiles）在X發文痛批該報導是「刻意斷章取義的抹黑之作，攻擊我與史上最優秀的總統、白宮團隊與內閣。」她並指報道忽略關鍵背景，刻意營造負面形象。
至於特朗普（Donald Trump）也出面力懷威爾斯，他對美國《紐約郵報》表示，自己對懷爾斯「完全有信心」，甚至認同她對自己性格的形容，「她說得沒錯」，特朗普說，自己確實有「佔有與上癮型人格」。
嘲馬斯克服藥發帖
美國副總統萬斯（J.D. Vance）也替懷爾斯辯護，稱她對內對外始終如一，從未對總統不忠，：「我從未見過她對美國總統不忠，這讓她成為總統能要求到的最佳幕僚長。」萬斯還半開玩笑地說：「有時我確實是陰謀論者，但我只相信那些是真的。」
根據《浮華世界》報道，懷爾斯談到特朗普的性格，語出驚人說：「特朗普有一種酒鬼的性格（an alcoholic’s personality）。他運作的方式是，覺得沒有任何事情是他做不到的，零限制、完全沒有。」她並形容萬斯「10年來一直是個陰謀論者」，還嘲諷美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）轉發爭議言論時，「可能是在微量服用藥物」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章