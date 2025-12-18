白宮幕僚長稱特朗普有「酒鬼型人格」　事後斥訪問斷章取義

美國白宮幕僚長懷爾斯接受《浮華世界》（Vanity Fair）專訪，驚爆美國總統特朗普有「酒鬼型人格」，報道曝光引發譁然，威爾斯在X發文駁斥，痛批該文是「刻意斷章取義的抹黑之作」。

「佔有與上癮型人格」

《路透社》報道，懷爾斯（Susie Wiles）在X發文痛批該報導是「刻意斷章取義的抹黑之作，攻擊我與史上最優秀的總統、白宮團隊與內閣。」她並指報道忽略關鍵背景，刻意營造負面形象。

至於特朗普（Donald Trump）也出面力懷威爾斯，他對美國《紐約郵報》表示，自己對懷爾斯「完全有信心」，甚至認同她對自己性格的形容，「她說得沒錯」，特朗普說，自己確實有「佔有與上癮型人格」。