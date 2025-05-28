白宮擬暫停學生簽證面談　央視引美駐華大使館：流程目前正常進行

美國傳媒報道，特朗普政府已暫停新的學生簽證面談，同時考慮擴大對國際學生社交媒體審查範圍。之前已經預約的簽證面談仍然可以進行。
央視新聞報道，記者今天上午致電美國駐華大使館，詢問目前學生簽證是否已全面暫停受理，工作人員回覆稱，目前沒有收到相關信息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行，可以在官網預約。
報道還說，根據官網發布的通知顯示，自下周三起，所有選擇在北京、上海、廣州免費網點領取護照的申請人都必須通過網站ustraveldocs.com預約。預約系統已於今日啟用。
為擴大社交媒體審查做準備
美國政治新聞網站Politico引述美國國務卿魯比奧周二簽署的外交公報稱，特朗普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社交媒體審查，為此白宮下令各大館領館，停止為此類學生簽證申請人安排新的面試，直至收到國務院的進一步指示，預計未來數日會發布。早前已預約好的簽證面試不受影響。
報道指，華府早前已頒布部分社交媒體審查的要求，但主要是針對可能參加過反對以色列入侵加沙抗議活動的外國學生。若特朗普政府落實這項計劃，可能嚴重拖慢處理學生簽證的進度，亦可能會對高度依賴外國學生增加財政收入的大學造成損害。美國國務院未直接回應報道，但指華府會運用一切工具，審查希望進入美國的人。