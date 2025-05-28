白宮擬暫停學生簽證面談　央視引美駐華大使館：流程目前正常進行

美國傳媒報道，特朗普政府已暫停新的學生簽證面談，同時考慮擴大對國際學生社交媒體審查範圍。之前已經預約的簽證面談仍然可以進行。(資料圖片)

美國傳媒報道，特朗普政府已暫停新的學生簽證面談，同時考慮擴大對國際學生社交媒體審查範圍。之前已經預約的簽證面談仍然可以進行。

央視新聞報道，記者今天上午致電美國駐華大使館，詢問目前學生簽證是否已全面暫停受理，工作人員回覆稱，目前沒有收到相關信息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行，可以在官網預約。

報道還說，根據官網發布的通知顯示，自下周三起，所有選擇在北京、上海、廣州免費網點領取護照的申請人都必須通過網站ustraveldocs.com預約。預約系統已於今日啟用。