白宮花園也迷路？拜登被拍到植樹完畢走錯方向(有片)

下月滿80歲的美國總統拜登揚言自己健康無問題，可競逐連任，但待國會中期選舉過後才決定，惟最近接連見到他「無記性」、口誤和發呆舉動；如早前在一個活動中，發言時呼喚一位上月去世的女議員，並問她在哪裡，遭人質疑年事已高的他是否能繼續勝任總統職務。最新是他被質疑連在白宮花園也迷路。

拜登周一與妻子吉爾在白宮南草坪出席植樹活動，以表揚白宮的園地管理員Dale Haney為白宮服務了50年。網上片段可見儀式完畢，他離開返回白宮室內，跟著其他人往一邊走，但行了數步後停下來，問身邊人員「我們往哪裡走？」對方叫他轉身往反方向走，拜登面露疑惑，並說他想由另一邊走。

該名職員說，如果他想可以往另一方向走，他喜歡怎樣就怎樣，最後拜登聽取職員的建議往其所指方向走。片末可見第一夫人吉爾其實已在職員所指方向的那一邊等待拜登，拜登似乎連在白宮也「迷路」。