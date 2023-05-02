白宮記者晚宴被嘲年紀大　拜登幽默回應「我是有智慧」

美國一年一度的「白宮記者協會晚宴」於4月29日舉行，總統拜登（Joe Biden）親自出席，會中面對主持人挖苦年屆80高齡還要競選連任，拜登對這尖酸的玩笑一笑置之，也幽默地向挖苦自己的媒體界人士還擊。

華府政界和媒體界精英齊聚一堂，參加白宮記者協會（White House Correspondents Association）年度晚宴，除了傳統的搞笑吐槽，也呼籲釋放國外被囚記者同業。

晚宴餘興節目一大重點就是以「挖苦」對方為重點的搞笑吐槽，由於拜登剛宣布要競選連任，自然成為了晚宴上一大話題。

拜登以年紀自嘲還擊

知名主持人伍德（Roy Wood Jr.）在談話中提到「我們應該要好好思考一件事，法國人近期在進行抗爭，他們在抗爭，因為退休年齡要被延後兩年到64歲，他們為此抗爭，因為他們不想要一直工作到64歲，同一時間在美國出現了一位80歲的人，拜託我們讓他可以再工作4年」。此話一出，全場掌聲響起，拜登也笑得咧開嘴。

而輪到拜登上台發言時，他也以年紀自嘲，「你們說我老古董，我說自己是有智慧，你說我已經過了鼎盛之年，勒蒙會說我是正值黃金壯年」。勒蒙（Don Lemon）是一名《CNN》主播，他近日因為在節目發表性別歧視和年齡歧視的言論被解僱，因此也成為了吐槽對象。

氣氛輕鬆之餘，拜登也不忘重申新聞自由，聲援了在俄羅斯遭控間諜罪被逮捕的《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich），認為他應該立即獲釋。

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