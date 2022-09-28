白宮：普京掀戰爭不得民心　歡迎俄人來美尋求庇護

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月。總統普京21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，激發國內民眾不滿，並有大批俄羅斯人到機場和邊境關卡離開，已有部分歐洲國家表達願意接收。美國白宮副發言人皮埃爾(Karine Jean-Pierre)表示，歡迎俄羅斯人遠離俄國總統普京「不得民心」的戰爭，到美國尋求庇護。

綜合《每日郵報》(Daily Mail)和《路透社》(Reuters)等報道，皮埃爾周二在白宮記者會上指出，俄羅斯的街頭示威和人民連署請願是有目共睹，她說：「我認為他們傳達出來的訊息顯然是，普京發動的這場戰爭，非常不得民心，俄羅斯有些民眾不想替普亭打這場仗，或為此而喪命」。她說：「我們相信，無論他們是何國籍，都可以向美國申請庇護，並依據個別狀況來裁定。」 但皮埃爾沒有提到專為俄國人設計的具體庇護計畫。