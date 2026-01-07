白宮：正考慮包括動用美軍等方案獲取格陵蘭　歐洲7國發聲明反對

美國總統特朗普近日再次威脅要接管丹麥自治領地格陵蘭，白宮發聲明指，特朗普及團隊正考慮一系列方案，以獲取丹麥自治領地格陵蘭的方案，包括動用軍事力量。丹麥和另外六個北約的歐洲成員國發表聯合聲明，強調丹麥和格陵蘭的事要由這兩個地方自決。
白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)在聲明中表示，特朗普已明確表示，獲得格陵蘭島是美國國家安全的優先事項，對威懾美方在北極地區的對手至關重要，動用美軍以實現有關外交目標是選項之一；總統與團隊正討論一系列方案，以推進這個重要外交政策目標，動用美軍當然始終是總司令手中可用的選項。路透社引述美國高級官員指，特朗普團隊亦有討論購買格陵蘭島，或以簽署條約的方式，與格陵蘭建立自由聯合關係，但有關做法無法將格陵蘭併入美國版圖。
歐洲7國：北極地區安全須由北約盟友共同實現
丹麥和英、法、德、意大利、波蘭、西班牙領袖周二(6日)發表聯合聲明，反對特朗普吞併格陵蘭島的企圖。聲明指，北極安全是歐洲首要關注事項，對國際和跨大西洋安全至關重要，同時北約亦已表明北極地區是北約重點關注領域，美國作為北約盟友擁有不可或缺的角色，北極地區的安全必須由包括美國在內的北約盟友共同實現，並以捍衛主權、領土完整、邊界不可侵犯的聯合國憲章原則作為基礎；格陵蘭屬於當地人民、丹麥和格陵蘭的事，亦都只能由丹麥和格陵蘭自行決定。