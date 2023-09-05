白宮：美國第一夫人吉爾確診感染新冠　拜登目前呈陰性

記者彭巧蓁／綜合報道 白宮表示，美國第一夫人吉爾（Jill Biden）在4日驗出COVID-19陽性，目前拜登的檢測結果呈陰性。而吉兒目前只有輕微症狀，將在家中休養。據紐約郵報報導，72歲的吉爾先前曾接種過兩劑 COVID-19疫苗和兩劑加強針。而拜登在吉爾驗出陽性之後也接受了檢測，雖然目前結果為陰性，但白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre)）表示，本週將定期為總統進行測試並監測症狀。上週末，吉爾才陪同拜登前往佛州，視察伊達利亞颶風災區。當時共和黨參議員里克·斯科特一起加入，另外拜登夫婦也會見了幾名急救人員、聯邦工作人員和地方官員。在佛羅里達之行結束後，拜登一家前往德拉瓦州里霍博斯海灘的家，拜登週日在聖埃德蒙羅馬天主教堂度參加彌撒。週一勞動節一早，拜登便前往費城，在美國勞工聯合會和工業組織大會（AFL-CIO）集會上發表講話。他原定於9月7日至10日前往印度參加G20峰會，預計還會到越南河內。

吉爾已第三次驗出新冠陽性 據悉這已是第一夫人吉爾的第三次驗出新冠陽性，她首次確診是在2022年8月16日，當時她在南卡羅萊納州基窪島渡假時出現了「類似感冒的症狀」。2022年8月24日，她再次檢測呈陽性，但沒有出現症狀。拜登也曾在2022年7月21日從中東回國後確診。當時他出現輕微症狀，包括咳嗽、流鼻涕和疲勞。美國境內近日新冠疫情又有升溫趨勢，一種新型變種病毒株BA.2.86開始流行，俄亥俄州、維吉尼亞州、密西根州、紐約州和德州都出現病例，但專家們目前還不確定它是否更具傳染性或致命性。白宮方面則沒有具體說明第一夫人感染的哪種病毒株。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章