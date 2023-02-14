白宮：飛行物不涉及外星生物　奧斯汀：仍在搜索被擊落飛行物殘骸

美國仍然未確定，早前擊落3個不明飛行物的性質。白宮強調，目前無證據顯示這些不明飛行物涉及外星生物或活動。美國國防部表示，美國繼續搜索3個最近被擊落的不明飛行物的殘骸，收集後才能確認是甚麼。
白宮發言人尚皮埃爾(Karine Jean-Pierre)表示，在北美空域接連發生的不明飛行物體的擊落行動中，沒有跡象顯示涉及外星人或外星人活動。
美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)指，仍在搜索飛行物的殘骸，取得殘骸後會再作檢視。奧斯汀重申，華府認為早前被擊落的中國氣球是中方的偵察氣球，但最新被擊落的3個飛行物並不相同。
美國有線新聞網絡(CNN)取得國防部向國會議員發出的一份備忘，指在加拿大上空被擊落的飛行物，是一個小型的金屬氣球，內有「有效載荷」，在被擊落前曾飛越美國的敏感地點。
白宮國家安全顧問領導跨部門團隊調查不明飛行物
總統拜登指示國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)領導情報小組，檢視現行處理不明飛行物的政策和安全風險，成員包括國務卿布林肯和防長奧斯汀。
在北京，外交部發言人汪文斌昨日表示，美國的高空氣球僅去年已有十多次非法飛越中國領空，而且類似事件，司空見慣。他又指，美方去年派出657架次的艦隻或飛機，飛近中國進行抵近偵察，上月在南海就有64架次。