白宮：馬斯克非政府效率部僱員　無權力作出決定

馬斯克執掌的政府效率部(DOGE)著手削減聯邦政府規模及開支，是否權力過大引發爭議。白宮表示，馬斯克是總統高級顧問，嚴格來說並非正在審查聯邦機構的政府效率部的僱員，沒有權力作出決定。

事件源於新墨西哥等14個州份的檢察長，周一(17日)前向華盛頓聯邦法院控告馬斯克，指他未經國會授權便享有幾乎不受約束的法律權力，企圖阻止DOGE進入政府系統。白宮行政辦公室主任Joshua Fisher為此向法院遞交的文件中表示，馬斯克「是白宮僱員」，身分是「非事務官的特殊政府僱員」(Special Government Employee)及「總統高級顧問」，他與其他白宮高級顧問一樣，只能向總統提供建議及傳達總統指示。