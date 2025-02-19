白宮：馬斯克非政府效率部僱員　無權力作出決定

馬斯克執掌的政府效率部(DOGE)著手削減聯邦政府規模及開支，是否權力過大引發爭議。白宮表示，馬斯克是總統高級顧問，嚴格來說並非正在審查聯邦機構的政府效率部的僱員，沒有權力作出決定。
事件源於新墨西哥等14個州份的檢察長，周一(17日)前向華盛頓聯邦法院控告馬斯克，指他未經國會授權便享有幾乎不受約束的法律權力，企圖阻止DOGE進入政府系統。白宮行政辦公室主任Joshua Fisher為此向法院遞交的文件中表示，馬斯克「是白宮僱員」，身分是「非事務官的特殊政府僱員」(Special Government Employee)及「總統高級顧問」，他與其他白宮高級顧問一樣，只能向總統提供建議及傳達總統指示。
文件無交代政府效率部主管是誰
文件又指，政府效率部(U.S. DOGE Service)隸屬總統行政辦公室(Executive Office of the President，EOP)下設臨時組織，內含美國政府效率部臨時組織(U.S. DOGE Service Temporary Organization)，兩者都與白宮沒有關係。白宮在文件中未有交代誰是政府效率部的主管，白宮發言人就在霍士新聞(Fox News)訪問中指，馬斯克的職責是代表總統監督政府效率部。