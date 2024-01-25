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國際
2024-01-25 17:42:12

白犀牛胚胎曝光！世上僅存2隻 激罕北方白犀牛有望免絕種 人工受孕技術大突破

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科學家以人工受孕方法成功培育出南方白犀牛的胚胎，並在代母體內生長70日，創全球首例，稍後冀把技術用於培育更罕有的北方白犀牛。(互聯網)

科學家以人工受孕方法成功培育出南方白犀牛的胚胎，並在代母體內生長70日，創全球首例，稍後冀把技術用於培育更罕有的北方白犀牛。(互聯網)

要數目前全球最珍罕動物，北方白犀牛(northern white rhino、又稱北非白犀牛)一定榜上有名，因其目前只僅餘兩隻，而且均為雌性。國際科學團隊最近成功以人工受孕(IVF)方式，成功培育出北方白犀牛近親、南方白犀牛(southern white rhino)的胚胎，並在母體內成功生長了70天，創全球首例。團隊經準備未來利用之前儲起的北方白犀牛胚胎，作同類人工授孕，有望為北方白犀牛「繼後香燈」。

帶來喜訊的是由德國政府支持的國際科學家團隊BioRescue，其將分別來自奧地利和比利時動物園的兩隻南方白犀牛的精子和卵子作體外受精。經歷了13次胚胎移殖後，去年9月終成功把胚胎植入肯尼亞一隻南方白犀牛代母體內，而胚胎在代母體內生長了70天。

該個南方白犀牛胚胎植入代母體內後，生長了70天。(互聯網) 該個南方白犀牛胚胎植入代母體內後，生長了70天。(互聯網) 僅存的北方白犀牛母女Najin及Fatu，因年齡及健康問題無法生育。(互聯網) 目前全球僅餘的北方白犀牛，為一對母女Najin及Fatu，在肯尼亞一處保育地受全天候保護。(互聯網) 該個南方白犀牛胚胎植入代母體內後，生長了70天。(互聯網) 僅存的北方白犀牛母女Najin及Fatu，因年齡及健康問題無法生育。(互聯網) 僅存的北方白犀牛母女Najin及Fatu，因年齡及健康問題無法生育。(互聯網) 該個南方白犀牛胚胎植入代母體內後，生長了70天。(互聯網) 團隊成功把一個胚胎，植入一隻南方白犀牛代母體內，並生長了70日，可能代母因不相關的細菌感染而死。(互聯網)

北方白犀牛｜北方白犀牛「試管胚胎」儲備僅30個

可惜的是，代母之後因與懷孕無關的細菌感染死亡，團隊強調儘管如此，仍然證明了有關的人工授孕技術，可用於白犀牛身上，是一次重大突破。

目前全球僅餘的北方白犀牛，為一對母女Najin及Fatu，在肯尼亞一處保育地受全天候保護，均因年齡或健康問題無法生育，而最後一隻雄性的北方白犀牛Sudan，已於2018年死亡。團隊以Sudan及再之前的一隻雄性北方白犀牛的精子，與Fatu的卵子在實驗室結合成「試管胚胎」，為數只有30個，儲存在液態氮之中，換言之科學家只有30次機會。

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團隊計劃最快於今年5月為把北方白犀牛胚胎，移植入肯尼亞一隻南方白犀牛代母體內，若一切順利，屆時再等16個月便會有北方白犀牛寶寶出世，將是繼2000年Fatu出生後，再有北方白犀牛誕生。至於南方白犀牛目前亦為數不多，估計全球只有約1.6萬隻。

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