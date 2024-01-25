白犀牛胚胎曝光！世上僅存2隻 激罕北方白犀牛有望免絕種 人工受孕技術大突破

科學家以人工受孕方法成功培育出南方白犀牛的胚胎，並在代母體內生長70日，創全球首例，稍後冀把技術用於培育更罕有的北方白犀牛。(互聯網)

要數目前全球最珍罕動物，北方白犀牛(northern white rhino、又稱北非白犀牛)一定榜上有名，因其目前只僅餘兩隻，而且均為雌性。國際科學團隊最近成功以人工受孕(IVF)方式，成功培育出北方白犀牛近親、南方白犀牛(southern white rhino)的胚胎，並在母體內成功生長了70天，創全球首例。團隊經準備未來利用之前儲起的北方白犀牛胚胎，作同類人工授孕，有望為北方白犀牛「繼後香燈」。

帶來喜訊的是由德國政府支持的國際科學家團隊BioRescue，其將分別來自奧地利和比利時動物園的兩隻南方白犀牛的精子和卵子作體外受精。經歷了13次胚胎移殖後，去年9月終成功把胚胎植入肯尼亞一隻南方白犀牛代母體內，而胚胎在代母體內生長了70天。