白金禧巡遊盛典壓軸 英女王驚喜現身感謝國民

英女王登基70周年白金禧一連四天的慶祝活動，周日以盛大巡遊作壓軸，僅在首天短暫露面的女王再驚喜現身，數萬民眾即熱烈歡呼，女王揮手致意。見國民熱情擁戴，女王看來深受感動，一刻眼泛淚光。

白金禧巡遊以回顧女王在位70年英國社會變遷，展現本土流行文化和社會包容為主題，依照女王1953年加冕的巡遊路線，由當年女王乘坐的王室金馬車帶領，從西敏寺出發，沿林蔭大道往白金漢宮。隊伍中，有不同具英國特色的表演和花車，多位文化、音樂和時尚界「國寶級」名人參與，其中奇里夫李察在標誌著五十年代的雙層開篷巴士上高歌。

民眾合唱國歌 感動女王

臨近尾聲，歌手Ed Sheeran獻唱，隨後女王與王儲查理斯夫婦、威廉王子一家，「四代同堂」於白金漢宮陽台現身，揮手向民眾致意。女王僅於上周四閱兵的飛行表演環節短暫露面，王室指她出席活動後「不適」，其後兩日的慶祝活動均缺席。這次女王再露面，民眾都喜出望外，即場大合唱國歌《天佑女王》，在歌聲回蕩中， 女王看來有點激動。

女王隨後發聲明感謝民眾，表示如何當上國民的女王70年，「並沒指引可依從，這是第一次」，大批民眾上街慶祝她登基白金禧，她「既謙卑，也深受感動」，儘管未能親身出席所有活動，她的心意也與國民同在，並說仍承諾在家人支持下，會盡己所能，繼續為國民服務。近日，96歲的英女王因行動不便缺席多項公開活動，由查理斯「代勞」，外界形容女王正逐步交棒。