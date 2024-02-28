白馬王子竟變惡煞 交往4年遭情緒勒索兼打斷肋骨

好可怕的「白馬王子」！英國一名女子蘿拉和男友傑米原本是對幸福戀人，蘿拉並不相信男友有家暴史，怎料8個月之後男友開始情緒勒索，甚至毆打她，讓她苦不堪言。

白馬王子交往8個月後露出本性

英媒《太陽報》報導，蘿拉和男友傑米2018年開始交往，那時傑米把自己塑造成「白馬王子」、「新好男人」形象，讓蘿拉難以相信別人描述傑米的家暴史，蘿拉也相信傑米已經改過自新，那些有關男友的流言不能全信。

但2人交往約莫8個月後，傑米似乎露出本性，變得愛吃醋又暴力，當蘿拉提出分手想法，傑米就揚言輕生，威脅蘿拉要留在他身邊。這樣的感情關係之後竟又維持長達4年半，蘿拉表示，只要自己一說要分手，對方就說要輕生，根本就是情緒虐待，可是她還抱有一絲希望，「我知道他（傑米）的過去，但我想著，他現在和我在一起，一定會有所改變的」。

可惜事與願違，男友傑米不僅沒改掉惡劣的脾性，也沒有戒毒，甚至在2024年2月22日的聽證會上，傑米的律師還以傑米吸毒才產生虐待行為為由，提出減刑。

蘿拉回憶，傑米和朋友在一起時，會把自己形容得天花亂墜，可說是絕世好男友。一旦回到和蘿拉的相處生活，或是他們各自的孩子面前，這位「絕世好男友」馬上變成怪物。傑米本身有2個孩子，蘿拉也有3個孩子，2019年傑米向蘿拉求婚成功，訂婚派對上，蘿拉以為感情終於迎來轉捩點，結果在接下來的2年裡，2人感情急速惡化，並在2022年10月分居。可是蘿拉持續收到傑米的騷擾和威脅要輕生的訊息，蘿拉被迫在2023年1月與傑米短暫復合，一天夜裡傑米要求進行激烈性關係，但蘿拉拒絕，竟遭傑米用力咬了左邊胸部，此時蘿拉還是不敢檢舉男友的暴力行為，因為她覺得很難為情。