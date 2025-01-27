百事被踢出局？　美國好市多汽水機迎可口可樂回歸

美國批發零售巨頭好市多(Costco)行政總裁Ron Vachris)於上周四(23日)的年度股東大會上宣布，好市多美食區的汽水機即將在今年夏天改回可口可樂產品，結束與百事可樂長達10年的合作關係。事件引起網民揣測涉及「特朗普效應」。
綜合報道，Costco自2013年起，美食區的汽水機一直使用百事可樂產品，包括汽水、糖漿、杯子、飲管等。在此之前，可口可樂產品其實已經是Costco美食區數十年的主力產品。當時Costco作出這個決定，是為了維持其標誌性的1.5美元(約11.5港元)熱狗加汽水套餐價格。這個1.5美元的熱狗加汽水套餐，自1985年開始就維持同樣的價格至今。
Costco去年共售出約1.5億份熱狗餐
Costco共同創辦人Jim Sinegal曾表示，公司花了很多心思在這個熱狗餐上，它已經成為好市多的招牌，不能隨意改動。前任行政總裁Craig Jelinek也曾引述Jim的話說：「如果你敢漲那個該死的熱狗餐價格，我就宰了你。」因此，即使Costco這個熱狗套餐是虧本，仍然透過調高其他商品的價格來彌補。去年Costco的財長還向飽受通膨之苦的顧客保證，熱狗餐1.5美元的價格是「安全的」。據統計，Costco去年共售出約1.5億份熱狗餐。可口可樂重新回歸Costco汽水機。
有不少網民樂觀其成，一位Reddit用戶開心表示：「我想我以後會常去Costco吃飯」、「早該讓可口可樂回來了」。不過也有網友認為，Costco的決定或許是受到特朗普效應影響：「特朗普上任第一個星期還有甚麼做不到的」、「美國再次偉大了」。特朗普對健怡可口可樂(Diet Coke)的熱愛眾所周知，特朗普21日正式上任後，用於召喚助理送上健怡可樂的「紅色按鈕」再度回歸，《紐約時報》2017年曾報道，特朗普每天要飲多達12罐健怡可樂。