百事被踢出局？　美國好市多汽水機迎可口可樂回歸

美國批發零售巨頭好市多(Costco)行政總裁Ron Vachris)於上周四(23日)的年度股東大會上宣布，好市多美食區的汽水機即將在今年夏天改回可口可樂產品，結束與百事可樂長達10年的合作關係。事件引起網民揣測涉及「特朗普效應」。

綜合報道，Costco自2013年起，美食區的汽水機一直使用百事可樂產品，包括汽水、糖漿、杯子、飲管等。在此之前，可口可樂產品其實已經是Costco美食區數十年的主力產品。當時Costco作出這個決定，是為了維持其標誌性的1.5美元(約11.5港元)熱狗加汽水套餐價格。這個1.5美元的熱狗加汽水套餐，自1985年開始就維持同樣的價格至今。