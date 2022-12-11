百歲夫妻結縭79年一起進善終病房 夫不願愛妻孤單先行 終手牽手離世

夫妻情深，莫過於此……美國俄亥俄州一對100歲的老夫妻，不久前剛慶祝完79周年結婚紀念，近日於20小時內相繼離世，離開時還手牽手。家人透露，伯伯知道老伴身體狀況不佳，不願讓她孤單先走。 電視台WLWT本月6日報道這個悲喜交織、苦中帶甜的愛情故事，指其登上全國廣播公司(NBC)「Today Show」、《People》雜誌等全國媒體。 老伴不久人世 愛妻號瞬間崩潰 休伯特和琼‧馬利科特(Hubert and June Malicote)是故事的主角。《紐約郵報》報道，琼與家人歡度感恩節後，健康便急轉直下，無奈要住進臨終前的寧養病房，女兒說，母親頑疾纏身已經多年，父親一直身體不錯，但母親接受善終寧養後，他的健康即開始走下坡，76歲的兒子森姆說，「父親此時是崩潰了」。 女兒表示：「爸爸看著媽媽這樣，他知道醫生對病情的評估，他不想讓她孤單，便去排隊等她。」休伯特一周前還能開著拖拉機在他的木廠工作，他放下工作跟愛妻一起住進寧養病房，要護士把兩張病床靠在一起。

伯伯因傷心過度離世 結果，11月30日晚休伯特安詳過世，約20小時後，琼於翌日也離世，夫妻是手牽手地走完最後一程。森姆說，父親是因傷心過度去世。 女兒說，「感覺就像她(母親)知道他(父親)已經走了，我們同意她跟著爸爸一起去，我們跟她一起在房間裡，告訴她『他已經在等你了』」。 休伯特夫婦的生日同樣在6月，今年兩人一起過百歲生日時，媒體廣泛報道，不久前兩人才剛過結婚79年周年紀念。 二戰期間，休伯特於19歲(1941年)在肯塔基州老家的教會認識琼，他翌年到海軍入伍，被派駐海外，期間與琼保持書信往來，抓著每年13日休假的機會，回國與琼見面，一解相思之苦。兩人其後於1943年在戰亂中結婚，之便攜手度過近80年的人生歲月。兩人有3名子女、7名孫兒女和11個曾孫。