百萬分之一機會率　美4歲童捕獲罕見藍眼蟬(有片)

美國伊利諾州近日出現了隻超罕見的突變蟬，牠的眼睛呈現淡淡的水藍色，有別於常見的紅色大複眼，專家表示、遇到這種突變蟬的機率只有百萬分之一，是一名只有4歲的男童捕獲。 現在科學家正嘗試對這隻藍眼蟬進行基因定序，試圖解開藍色眼睛的秘密。
綜合報道，4月底開始，美國共有上兆隻的蟬、幾乎同時破土而出，是221年一見的奇景。除了兆蟬破繭奇觀，近日學界驚奇再加碼，就是捕獲到一隻特別的藍眼蟬。美國有線電視新聞網(CNN)記者：「數十億紅眼昆蟲破土而出的同時，一隻超罕見藍眼蟬也登上伊州頭條。」這隻藍眼蟬不像一般有著大紅眼睛的蟬，而是有著水藍色眼睛。
博物館將嘗試對藍眼蟬進行 DNA測序
昆蟲學系收藏專家Floyd W. Shockley表示，藍眼蟬很罕見，無法估計其罕見程度，因為必須收集所有蟬才能知道有多少百分比的蟬具有藍眼突變。他說，遇上藍眼蟬的機率約為百萬分之一，而這名幸運兒就是來自伊利諾州的4歲男童Jack Bailey，他在自家院子裡發現這隻藍眼蟬，隨著蟬的短暫生命，它在被發現後死亡。
報道指，Jack Bailey當日先發現這隻藍眼蟬，放生後，他與家人才得知藍眼蟬有多罕見，之後他的兩名14歲姐姐利用電筒搜索下，再次發現它並捕獲。這家人其後將這藍眼蟬捐贈給芝加哥一間博物館，博物館發言人Jim Louderman表示，科學家將嘗試對其 進行DNA測序，並找出導致這種不尋常眼睛顏色的基因。藍色色素很可能是罕見突變的結果。