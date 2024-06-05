百萬分之一機會率　美4歲童捕獲罕見藍眼蟬(有片)

美國伊利諾州近日出現了隻超罕見的突變蟬，牠的眼睛呈現淡淡的水藍色，有別於常見的紅色大複眼，專家表示、遇到這種突變蟬的機率只有百萬分之一，是一名只有4歲的男童捕獲。 現在科學家正嘗試對這隻藍眼蟬進行基因定序，試圖解開藍色眼睛的秘密。

綜合報道，4月底開始，美國共有上兆隻的蟬、幾乎同時破土而出，是221年一見的奇景。除了兆蟬破繭奇觀，近日學界驚奇再加碼，就是捕獲到一隻特別的藍眼蟬。美國有線電視新聞網(CNN)記者：「數十億紅眼昆蟲破土而出的同時，一隻超罕見藍眼蟬也登上伊州頭條。」這隻藍眼蟬不像一般有著大紅眼睛的蟬，而是有著水藍色眼睛。