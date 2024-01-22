百萬年「殭屍病毒」恐因暖化破土 科學家警告引爆新疾病大流行

法國遺傳學家克拉維里（Jean-Michel Claverie）2014年帶領團隊，首次復活來自西伯利亞永凍土中的病毒，證明這些病毒儘管已冰封數萬年，仍可感染單細胞生物。團隊去年發表進一步研究揭示，西伯利亞7個不同地點的病毒株都可感染培養的細胞，其中最古老有4.8萬年歷史。

全球暖化加劇，有科學家警告若情況持續，冰凍在北極永凍土層中的古代病毒「瑪土撒拉微生物菌株」（Methuselah microbes，外號殭屍病毒）終有一天將被釋放出來，引爆疾病大流行，其中恐怕還有來自100萬年前的病毒，甚至遠超人類的30萬年歷史。

來自西伯利亞永凍土 仍可感染單細胞生物

英國《衛報》周日(21日)報道，法國遺傳學家克拉維里（Jean-Michel Claverie）2014年帶領團隊，首次復活來自西伯利亞永凍土中的病毒，證明這些病毒儘管已冰封數萬年，仍可感染單細胞生物。團隊去年發表進一步研究揭示，西伯利亞7個不同地點的病毒株都可感染培養的細胞，其中最古老有4.8萬年歷史。