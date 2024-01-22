百萬年「殭屍病毒」恐因暖化破土 科學家警告引爆新疾病大流行

全球暖化加劇，有科學家警告若情況持續，冰凍在北極永凍土層中的古代病毒「瑪土撒拉微生物菌株」（Methuselah microbes，外號殭屍病毒）終有一天將被釋放出來，引爆疾病大流行，其中恐怕還有來自100萬年前的病毒，甚至遠超人類的30萬年歷史。
來自西伯利亞永凍土 仍可感染單細胞生物
英國《衛報》周日(21日)報道，法國遺傳學家克拉維里（Jean-Michel Claverie）2014年帶領團隊，首次復活來自西伯利亞永凍土中的病毒，證明這些病毒儘管已冰封數萬年，仍可感染單細胞生物。團隊去年發表進一步研究揭示，西伯利亞7個不同地點的病毒株都可感染培養的細胞，其中最古老有4.8萬年歷史。
克拉維里表示，雖然團隊分離出的病毒只能感染阿米巴原蟲，不會對人類構成風險，惟他認為並不意味目前凍結在永凍土中的其他病毒無法引發人類疾病：「我們的免疫系統可能從未接觸過一些微生物，這是令人擔憂的問題。」克拉維里也提到，北極海冰的消失，使西伯利亞的航運、交通和工業得以發展，大規模的鑽探和採礦作業正在規劃中，恐釋放大量病原體感染工人。
荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）也贊同克拉維里的觀點：「我們不知道永凍土層中存在哪些病毒，但我認為確實存在可能引發疾病爆發的風險，例如一種古老的小兒麻痺病毒，我們必須假設這種情況可能發生。」